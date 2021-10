Skincare: i prodotti migliori per proteggere la tua pelle dal freddo

L’estate è ormai terminata, i costumi lasciano il posto alle felpe, le temperature si abbassano e la natura si prepara ad andare in letargo..

Le giornate si accorciano e la natura si tinge dei colori caldi dell’autunno, le nostre abitudini si modificano e anche la nostra beauty routine deve adeguarsi alle giornate più frizzanti.

Quali sono quindi i consigli ideali per mantenere la nostra pelle idratata e in salute?

1.Parole d’ordine: Esfoliazione ed idratazione

Il sole dell’estate porta con sé una miriade di vantaggi, ma nello stesso tempo il contatto diretto e prolungato con la luce solare può contribuire a creare qualche macchiolina antiestetica o qualche ipercromia.

La prima cosa da fare è quindi esfoliare per rinnovare la pelle e donarle luminosità, routine che deve essere dedicata sia al viso che al corpo.

I benefici dell’esfoliazione vanno però accompagnati da una adeguata idratazione infatti le temperature, che variano spesso dal caldo al freddo, possono contribuire a seccare la pelle.

Una buona crema idratante è la soluzione ideale per proteggere ed idratare il nostro corpo.

2. Ad ogni pelle la sua maschera di bellezza

Esfoliazione ed idratazione sono i primi passi per avere una pelle liscia e luminosa ma per completare la tua beauty routine una maschera viso illuminante e rimpolpante non può assolutamente mancare.

Ogni pelle è differente, per questa ragione ha necessità di cure diverse, se hai la tendenza ad avere una pelle più secca l’ideale è affidarsi a prodotti meno aggressivi, che non contribuiscano a intaccare il già stressato equilibrio degli oli naturali.

Se invece hai la tendenza ad accumulare un eccesso di sebo, la cosiddetta pelle grassa, una maschera rimovibile potrebbe fare al caso tuo, ristabilendo il delicato equilibrio ed eliminando gli inestetismi dei pori dilatati e dei punti neri.

3. Non dimenticare il contorno occhi

Il contorno occhi è per definizione una zona molto delicata dove la pelle è più sottile.

Inoltre è la zona più soggetta a mostrare gli effetti dello stress, della stanchezza e di uno stile di vita sregolato, inoltre con il cambio di stagione e la spossatezza che procura, occhiaie e inestetismi possono manifestarsi in maniera importante.

Un buon contorno occhi è la soluzione più pratica per prendersi cura del tuo sguardo.

Il siero è l'ideale per chi ha la pelle più grassa infatti grazie alla sua texture più leggera e all'alta concentrazione di vitamine e antiossidanti contribuisce a normalizzare gli oli naturali del visto, inoltre è particolarmente indicato per chi ha un contorno occhi particolarmente danneggiato.

La crema invece al contrario è più indicata per le pelli più secche poichè data la sua densità contribuisce a creare un rivestimento protettivo e idratante per la pelle che circonda i nostri occhi.

4.La bellezza del viso passa (anche) dalle labbra

Ultime ma non per importanza: le labbra.

Vanno idratate in ogni stagione ma col freddo bisogna prestare una maggiore attenzione, soprattutto in occasioni di giornate fredde e ventose.

Un buon balsamo labbra contribuisce a proteggerle e a prevenire inestetismi e fastidiose screpolature.

5.Skincare e makeup: il connubio vincente

Sul marketplace potrete trovare non solo prodotti dedicati alla beauty care, ma anche al make-up.

Con i prodotti giusti potrete dare risalto ad ogni aspetto del viso, valorizzandone le naturali caratteristiche e stupendo i vostri amici con un effetto wow.

Il trend di bellezza e le mode si rinnovano tutti gli anni; lo stile dell’autunno 2021 è all’insegna della pelle levigata, delle labbra elegantemente opache e degli occhi luminosi e scintillanti.

Ogni corpo è diverso e bellissimo nella sua unicità e grazie a questi semplici consigli e le offerte di eBay.it avrete la certezza di affrontare al meglio l’autunno.