Profumi Natale 2023: le migliori fragranze per un regalo davvero speciale

Negli ultimi anni i profumi sono tornati ad essere al centro dell’attenzione perché sono nate tantissime fragranze talmente diverse tra loro da essere in grado di farci immaginare luoghi ed atmosfere esotiche rimanendo a casa. Per questo motivo, regalare un profumo a Natale, anche se può apparire un dono molto personale, in realtà è un modo per far vivere emozioni alla persona cara.

Indovinare la fragranza giusta può sembrare difficile, ma in realtà c’è una sola regola da seguire, anzi due, scegliere il profumo in base alle preferenze della persona a cui vogliamo donarlo e approfittare dell’ampio catalogo messo a disposizione da eBay.it.

Il marketplace in cui si vende e si compra ha una selezione vasta di profumi per lui, per lei e perfino unisex, da poter acquistare. Vediamo i profumi da regalare a Natale per fare un viaggio olfattivo tra le migliori fragranze.

Profumi per lei

Delicati e intensi, i profumi donna sono pensati per ogni tipo di personalità

Miss Dior di Dior

È uno dei must have quando si parla di profumi, Miss Dior ha una fragranza sensuale e vivace, merito del bouquet accattivante composto da migliaia di fiori dai quali emergono fragranze frizzanti come quelle della rosa centifolia, che si sposa con le note più cremose e dolci del mughetto. Il design della boccetta, poi, è super femminile, perfetto come regalo di Natale.

Sì Passione di Giorgio Armani

Il profumo di Giorgio Armani, Sì Passione, è una combinazione di fragranze forti, indipendenti e coraggiose, proprio come le donne per cui è stato pensato. A conferirgli queste note è il ribes nero che si addolcisce nel momento in cui incontra la vaniglia e il gelsomino. Il risultato è una fragranza fruttata e sensuale.

Aqua Allegoria Flora Salvaggia di Guerlain

Se la persona a cui volete fare il regalo di Natale preferisce i profumi Guerlain, su eBay.it potete trovare la collezione fragranze di Aqua Allegoria che celebra le bellezza della natura esaltandola. Flora selvaggia, ad esempio è un profumo fresco e sfaccettato grazie alla presenza di note d’anguria, iris e violetta. Inoltre il flacone dal design elegantissimo può essere ricaricato per ridurre gli sprechi.

Profumi per lui

Le note legnose e le fragranze speziate contraddistinguono i profumi maschili

Sauvage di Dior

Tra gli eau de parfum più gettonati, un evergreen è Sauvage di Dior. Una fragranza che si ispira al deserto nel momento in cui il cielo si tinge di colori e profumi del crepuscolo, resi a livello olfattivo attraverso la vaniglia della Papua Nuova Guinea e da note legnose e ambrate, che rendono il profumo sensuale.

Acqua di Giò di Giorgio Armani

Un altro profumo iconico è Acqua di Giò di Giorgio Armani che piace tantissimo perché è energico e moderno. In effetti si ispira alle coste rocciose dell'isola di Pantelleria, da cui trae gli aromi di agrumi mediterranei e la dolcezza del gelsomino uniti alle note del legno di cedro, del patchouli e del rosmarino. La boccetta con la sua forma rettangolare in vetro opaco ricorda l’acqua rigenerante del mare.

1 Million di Paco Rabanne

L’eau de toilette di Paco Rabanne è una fragranza fresca e speziata con aromi audaci e vivaci che colpisce subito. Il merito è della freschezza del mandarino alla menta e della rosa e cannella che invece conferiscono dolcezza. Queste note terminano con un sottofondo legnoso e sono tutte racchiuse in una boccetta che di sicuro non passa inosservata, ideale come regalo di Natale.

Profumi unisex

Adatti sia a lei che a lui, i profumi unisex sono ideale per accontentare tutti i gusti.

Neroli di Portofino di Tom Ford

Vivace, brillante e inebriante, questi sono gli aggettivi per descrivere il profumo unisex di Tom Ford Neroli di Portofino. All’interno della boccetta a forma di pedina degli scacchi è racchiusa tutta la freschezza della riviera italiana che emerge con gli oli agrumati e floreali che terminano con note di fondo ambrate.

One di Calvin Klein

Quando si pensa a un profumo unisex, il primo che viene in mente è One di Calvin Klein. Quello che piace dell’eau de toilette sono i sentori agrumati che si accordano al tè verde, papaia e bergamotto, bilanciati con noce moscata e violetta, per un risultato delicato che conquista immediatamente.

