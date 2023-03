I migliori profumi da donna e da uomo da acquistare online

Negli ultimi anni, i profumi unisex stanno conquistando sempre più spazio. Pensati e realizzati per piacere a tutti, indipendentemente dal genere e al di sopra di ogni distinzione, i profumi unisex spiccano tra le proposte dei migliori profumi da donna e da uomo del 2023.

Fragranze inedite, rivisitate e rinnovate, capaci di trasformare l'idea stessa di profumo: è così che la rosa, considerata una profumazione prettamente femminile, si trasforma in fragranza afrodisiaca sulla pelle dell’uomo, come anche i più classici agrumi, che abbinati a fragranze legnose danno alle profumazioni un'allure inaspettata.

Abbiamo quindi selezionato i migliori profumi unisex del momento su cui puntare, perfetti sia per le donne che per gli uomini: scoprili subito!

Il profumo da uomo amato dalle donne: Joop Homme

Iniziamo il nostro elenco con un profumo da uomo amatissimo anche dalle donne: Joop Homme. La sua fragranza speziata e legnosa si caratterizza per le note di testa con mandarino, fiori d'arancio, bergamotto e limone di Amalfi; il cuore si distingue per le note di mughetto, gelsomino mescolati a cannella ed eliotropio, mentre nelle note di fondo troviamo vaniglia, fave tonka, legno di sandalo, patchouli, tabacco, miele e vetiver.

CK One di Calvin Klein: il profumo unisex per eccellenza

Lanciato nel 1994, CK One di Calvin Klein viene considerato il primo profumo unisex della profumeria moderna. Amatissimo da uomini e donne, è un profumo genderless agrumato, che si caratterizza per le note di tè verde, rosa, viola, muschio e ambra: un profumo fresco e vivace che non passa mai di moda.

Lost Cherry di Tom Ford

Con note di ciliegia, mandorle amare, rosa turca e gelsomino, il profumo unisex Lost Cherry di Tom Ford si caratterizza per la fragranza calda e raffinata, capaci di trasportarci in un viaggio sensoriale che sa di proibito.

Intrigante ed ambrato, le note di esordio esprimono la perfezione classica del frutto esotico della ciliegia con una sfumatura dispettosa di Mandorle amare. Infine, il Balsamo del Perù e la Fava Tonka tostata nelle note di fondo, in accordo con il mélange di legno di sandalo, il vetiver e il cedro, ci trasportano in un territorio proibito, dove la purezza dell’innocenza valica il regno sublime della seduzione.

“Lost Cherry è un viaggio importante nel tempio del proibito; un intrigante contrasto fra il luccichio giocoso e goloso di una caramella all’esterno e la voluttuosità della polpa all’interno” – Tom Ford.

Bois Mystérieux di Guerlain

Bois Mystérieux di Guerlain è un’eau de parfum audace che fa parte della collezione di caldi profumi orientali Les Absolus d’Orient: fragranze che raccontano la bellezza delle terre d’Oriente con i loro ingredienti di altissima qualità.

Il profumo di cuoio con note di spezie e legni pregiati, come il cedro, il patchouli e la mirra, nasconde in sé l’atmosfera della notte profonda, mentre le note di zafferano pregiato rendono questo profumo indimenticabile e perfetto sia per le donne che per gli uomoni.

Un Jardin Sur La Lagune – il profumo unisex di Hermès

Dopo aver dato vita a questo magnifico profumo, Christine Nagel, profumiere di Hermès, ha affermato: “Questo giardino l'ho sognato. Ho composto un profumo intessuto dei suoi ricordi, dei fiori e degli alberi che vi si sono succeduti e della natura che vi permane ancora oggi”.

Un Jardin Sur La Lagune è un profumo unisex che ci trasporta immediatamente in un incantevole giardino estivo. Con aromi legnosi mescolati a note floreali e sentori salati, questo profumo ha un’emozione olfattiva fresca e delicata, dove predominano le note di Magnolia, Pitosforo e Giglio della Madonna, per una fragranza fiorita, briosa e vibrante.

