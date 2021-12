Proteggere l'auto da ghiaccio e gelo: gli accessori indispensabili in super sconto

Non importa che sia nuova e uscita da poche ore dal concessionario o più anzianotta, prendersi cura della propria automobile è indispensabile. Tra le domande più frequenti degli automobilisti c'è di sicuro: come fare per proteggere l'auto dal ghiaccio e dal gelo? Interrogativo lecito, specie per chi non dispone di garage o avendo più macchine è costretto a fare delle scelte, e lasciare il proprio veicolo parcheggiato in strada, fuori di casa.

Come proteggere l'auto da ghiaccio e gelo

I rischi sono innumerevoli: la batteria può andare incontro a progressivo esaurimento, il parabrezza può diventare una vera e propria lastra di ghiaccio, così come finestrini e specchietti retrovisori. Si pensi poi alle gomme non adatte a correre sull'asfalto scivoloso, e si capisce bene perché sia importante proteggere la propria automobile dal ghiaccio e dal freddo.

Se siete alla ricerca degli strumenti giusti per prendervi cura della vostra auto per la stagione invernale, potete trovare i giusti accessori per auto in sconto su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista. Gli accorgimenti da considerare sono numerosi, ecco di seguito una serie di accessori in sconto per preparare la vostra auto per il gelo.

Teli copriauto in sconto

È indispensabile dotare la propria automobile di tutta una serie di accessori necessari per affrontare al meglio l'inverno. Un

telo antighiaccio per parabrezza

telo copriauto felpato, pensato per proteggere l'automobile da tutte le condizioni atmosferiche

Spray antighiaccio

telo copriauto vi permetterà di, garantendo la giusta protezione alla vostra macchina anche in condizioni atmosferiche non certo favorevoli. È possibile optare per due soluzioni:

Lo spray antighiaccio è un ottimo alleato quando si tratta di togliere il ghiaccio ostinato dal parabrezza e l'aria condizionata non è sufficiente (o non compie il proprio dovere in tempi record). Ce ne sono di diversi tipi, e possono essere utilizzati anche per le serrature, gli specchietti retrovisori e il lunotto posteriore. Un accessorio indispensabile per rendere utilizzabile il proprio veicolo in breve tempo.

Panno antiappannante

Un panno anti-appannante può rivelarsi utile (specie se l'aria condizionata del vostro veicolo non funziona come dovrebbe). Immaginate di salire in auto e avere specchietto retrovisore e lunotto completamente appannato. Fazzoletti e prodotti non specifici rischiano di peggiorare la situazione, ecco perché un prodotto specifico potrebbe fare al caso vostro - ed è sempre utile conservarlo nel vano portaoggetti della macchina.

Preparare l'auto per la settimana bianca

Quando si parla di inverno, si parla anche di vacanze e lunghi viaggi a bordo per raggiungere i parenti più lontani o la meta del proprio meritato riposo. Per questo è indispensabile preparare l'auto per l'inverno. Ci sono alcuni consigli a cui vi suggeriamo di prestare attenzione, per viaggiare in sicurezza e senza rischiare. Tra questi, è assolutamente necessario: