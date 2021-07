Pulire e disinfettare la casa al mare: i prodotti per l'igiene a prezzi mai visti

Un coupon fino al 15% vi permette di acquistare tutto ciò che vi serve per rendere salubri gli ambienti del bungalow o dell'appartamento in cui trascorrerete le vostre meritate vacanze estive

C'è chi è sfortunato e quando si reca in luogo di villeggiatura è costretto a pulire la propria casa vacanze presa in affitto. Ci sono poi i proprietari di casa o delle strutture ricettive che fanno trovare bungalow o appartamenti in condizioni impeccabili. Nell'uno e nell'altro caso è indispensabile pulire a fondo l'abitazione, per consentire o garantirsi un soggiorno piacevole e che non sia in alcun modo fonte di stress. Pensate poi alla sabbia che inevitabilmente porteremo con noi dopo aver trascorso una giornata intera in spiaggia a prendere il sole.

Prodotti per pulire la casa al mare in sconto

A maggior ragione ora, in periodo di epidemia sanitaria, vivere in una casa vacanze igienizzata è davvero essenziale, su questo fronte non si può proprio transigere.

Vediamo ora di seguito quali sono i prodotti per la pulizia della casa che ti serviranno per pulire e sanificare gli ambienti e ricordare così la tua vacanza estiva per il relax e il divertimento anziché per ragnatele, aloni e polvere della camera da letto.

Panno per rimuovere la polvere

Dopo aver arieggiato bene le stanze, aprendo finestre e porte-finestre, utilizzare un buon panno elettrostatico per rimuovere da cima a fondo la polvere, a maggior ragione se la l'abitazione nella quale trascorreremo la nostra vacanze è rimasta chiusa per molto tempo.

Detergente igienizzante

Dopo aver rimosso per bene la polvere da superfici, mobili e mensole, utilizzare un detergente igienizzante per superfici per rimuovere aloni e tracce di sporco potenzialmente dannose per la salute. Il consiglio: prima di mettere i vestiti all'interno di cassetti o armadi, lascia le ante aperte qualche ora per arieggiare e disponi dei panni sulle superfici prima di riporre gli indumenti.

Detersivo piatti per rimuovere la salsedine

Per igienizzare al meglio la casa, sarebbe il caso di pulire gli infissi dalle inevitabili incrostazioni di salsedine. Se non disponete del prodotto specifico (spesso difficile da reperire) è sufficiente utilizzare un buon detersivo per piatti, spugnetta e acqua tiepida. Il risultato, ve lo assicuriamo, sarà più che sufficiente.

Scopa a panni

Se non potete, per ragioni di spazio, portare con voi in vacanza l'aspirapolvere, potreste acquistare una pratica scopa con panni in microfibra per rimuovere tutta la polvere e la sporcizia dai pavimenti.

Detersivo pavimenti

Infine passate il pavimento, anche negli angoli più nascosti, con un detersivo pavimenti con potente azione sgrassante e igienizzante. Utilizzate acqua ben calda e se desiderate sanificare al meglio, aggiungete anche un pizzico di aceto di vino bianco.

Altri prodotti per la pulizia in sconto

Se siete maniaci della pulizia, potrebbero tornarvi utili anche altri prodotti che potrete acquistare in sconto e con un coupon fino al 15% aggiuntivo. Stiamo parlando di: