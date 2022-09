Pulizia della casa al rientro dalle vacanze, i consigli utili per evitare lo stress

Rientrati dalle vacanze, è tempo di pulire a fondo la casa, rimuovere la polvere accumulata dopo giorni o settimane trascorse nei luoghi di villeggiatura o in giro per il mondo. Senza farsi prendere dal panico, il diktat deve essere uno solo: farlo senza stress.

Sì, perché molte persone, quando puliscono casa, hanno sempre quella dannata sensazione che ci sia sempre qualcosa di sporco, fuori posto. Questo genera una situazione di angoscia, alle volte, che non permette di vivere con tranquillità una pratica quotidiana, che non dovrebbe generare traumi di alcun tipo.

Pulire casa senza stress: è possibile?

La situazione si presenta, ad esempio, quando si devono invitare ospiti a casa, che siano i propri genitori o familiari e amici. "E se trovano la casa sporca?": questo è uno degli interrogativi più frequenti, che ci porta a pulire più volte angoli del nostro appartamento o abitazione che in realtà abbiamo già 'passato' e non necessitano ancora di 'pezza e detergente'. Come fare quindi? È possibile vivere le pulizie di casa senza stress? La risposta è sì, basta impegnarsi e seguire alcuni piccoli consigli.

Pulire la casa per step

Quando si pulisce casa lo si vorrebbe fare bene, velocemente e in poco tempo. Specie per case di grandi metrature, tuttavia, non è proprio possibile. Ecco dunque che il primo consiglio è quello di pulire un angolo della casa alla volta, senza strafare. È un'attività che potrebbe richiedere più di un giorno, ma è meglio così. Hai una casa con sei o sette stanze? Potresti pensare di dedicarti ad una alla volta, massimo un paio al giorno. Nel giro di tre o quattro giorni avrai completato la prima pulizia di fondo della tua casa. Non strafare e goditi parte della giornata.

Elimina il superfluo

Giornali e riviste, soprammobili che occupano solo spazio e sono anche un po' kitsch. Spesso e volentieri casa nostra è un vero e proprio ricettacolo di oggetti che non servono a nulla. Spesso viene da pensare: "E se in futuro dovesse servirmi a qualcosa?". Bene, metti da parte questa filosofia, perché una casa pulita passa spesso e volentieri da quello che viene definito 'decluttering'. Il superfluo non serve, e spesso è ciò che causa il maggior stato di ansia e stress nelle persone.

La pulizia si fa dall'alto verso il basso

Che senso ha passare il pavimento con l'aspirapolvere prima di spolverare i ripiani e le mensole più alte di una stanza? È solamente controproducente, perché sul pavimento torneranno a depositarsi polvere e sporco, e sarai costretto a passare nuovamente la scopa o l'aspirapolvere. Certo lo sporco a terra è quello che balza subito all'occhio, ma procedere in maniera organizzata, e soprattutto sensata, fa risparmiare un sacco di tempo nelle pulizie, che altrimenti sarebbe letteralmente sprecato.

Chiedi aiuto a tutta la famiglia

Il lavoro di squadra, spesso e volentieri, premia. Se coinvolgi tutti i componenti della famiglia nella pulizia di fondo della casa al rientro dalle vacanze, riuscirai a vviere la giornata con meno stress sulle tue spalle. Non è necessario richiedere lo stesso impegno a figli, compagni o compagne, anche un'ora del proprio tempo potrebbe risultare infinitamente utile. La strategia è più funzionale se decidi di pulire un paio di stanze alla volta, in modo da dividervi in spazi differenti e non intralciarvi durante le opere di 'spolvero'.

Scegli i 'ferri del mestiere' appropriati

Pulire casa può rivelarsi un'impresa titanica, specie se non si utilizzano i giusti accessori e prodotti. La cara vecchia scopa non tradisce mai, ma pulire un pavimento con una aspirapolvere è più comodo, specie se dotata anche della funzione di lavaggio. Hai idea del tempo risparmiato e del carico di stress risparmiato? Anche i prodotti per pulire devono essere quelli giusti: scegli con cura i detergenti, e spendi qualche euro in più per avere dei risultati migliori, e soprattutto più a lungo termine.