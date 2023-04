Pulizie di primavera: con il metodo FlyLady avrai casa in ordine in pochi minuti

Il tempo libero è qualcosa di prezioso, ma spesso non ne abbiamo a sufficienza. Tra impegni e pulizia della casa, non c’è mai un momento da dedicare a noi stessi. Proprio per questa necessità e per la voglia di avere una casa pulita negli ultimi anni abbiamo visto la diffusione di metodi che ci aiutano a ottimizzare e a raggiungere l’obiettivo: un appartamento in ordine.

Il più diffuso è quello di Marie Kondo ma non è l’unico, nel corso del tempo molte persone si sono cimentate nel creare una routine per organizzare le faccende di casa e tra queste c’è Marla Cilley, ideatrice del metodo FlyLady. La donna americana ci assicura che seguendo il suo metodo avremo più tempo per noi, perché per avere casa pulita bastano solo 15 minuti al giorno.

Solo 15 minuti per una casa pulita

Dover vivere in una casa disordinata e sacrificare i suoi fine settimana per pulire casa da cima a fondo, ha spinto Marla Cilley a dare vita al suo metodo che in poco tempo ha avuto un grande successo. Ma in cosa consiste? Si basa tutto su un programma fatto di regole e obiettivi da svolgere tre volte al giorno.

L’aspetto rivoluzionario dell’approccio del FlyLady è che le pulizie non devono durare più di 15 minuti. In questo modo si evita di cadere nella spirale della perfezione. Compiendo piccole azioni quotidiane, queste entreranno a far parte della routine. Dopo un certo periodo non avremo neanche più l’impressione di fare le pulizie di casa.

Come funziona la routine del metodo FlyLady

Il metodo FlyLady ruota tutto attorno a un piano della giornata rigido in cui svolgere le azioni principali. Infatti, i compiti devono essere distribuiti in tre momenti precisi: mattina, pomeriggio (o quando abbiamo tempo libero) e sera. Le pulizie distribuite nelle tre fasi sono sempre le stesse e riguardano le attività più importanti come rifare il letto, lavare i piatti, spazzare, ecc. Sono tutti piccoli passi (“baby step” come li definisce l’ideatrice del metodo) per far diventare le pulizie un’abitudine.

In base a questo metodo ogni punto della casa deve essere in ordine, quindi non ci saranno mai degli angoli delle camere o delle stanze stesse in cui si accumula il disordine.

La routine, si sa, può annoiare, quindi per rendere le pulizie più stimolanti ogni giorno dobbiamo scegliere una missione da realizzare. Il più delle volte si tratta di pulizie extra come lavare i vetri, ordinare la dispensa, da svolgere sempre nei 15 minuti a disposizione. Così facendo non avremo più l’incubo delle pulizie di primavera.

Una casa in ordine, parte da quello personale, per questo secondo Marla non dobbiamo svolgere le pulizie in pigiama, ma essere sempre presentabili. Inoltre per l’ideatrice del metodo è fondamentale avere del tempo libero per sé stessi, soprattutto durante il fine settimana, da trascorrere con la famiglia o coltivando le proprie passioni.

La giornata tipo con il metodo FlyLady

Ma come è la giornata tipo di chi abbraccia il metodo FlyLady? Prima di tutto ci vestiamo. A questo punto inizia il primo round delle pulizie, in 15 minuti dobbiamo:

Rifare i letti

Pulire il bagno

Svuotare la lavastoviglie o lavare i piatti della colazione

Nel pomeriggio bisogna lasciare spazio alla missione del giorno da affiancare alla pulizia dei piatti se pranziamo a casa o terminare ciò che è rimasto in sospeso la mattina, tutto sempre e non oltre i 15 minuti.

La sera invece dobbiamo: