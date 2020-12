Regali di Natale per la cura e il benessere del corpo

Per prendersi cura del corpo bisogna usare gli strumenti giusti e il Natale può essere l’occasione per un regalo originale e utile

Quando si pensa ai regali di Natale per parenti e amici che conosciamo da anni si corre sempre il rischio di fare un dono poco originale e ripetitivo. Per dimostrare di avere grande fantasia e scegliere oggetti che di sicuro verranno apprezzati, quelli a tema beauty sono i più graditi.

La cura della pelle, del corpo e dei capelli ormai ha conquistato sempre più persone, che amano dedicare del tempo a sé stessi e al loro aspetto.

Per non farci trovare impreparati allo scambio dei doni con colleghi, amici e parenti eBay, il marketplace in cui si vende e si compra, ci offre tante idee per la cura personale che di sicuro faranno contente mamme, zie, cugine, e perché no, anche papà e colleghi.

Benessere dei capelli

Non c’è donna a cui non piaccia tenere in ordine i propri capelli, quindi regalare un accessorio che possa permetterle di prendersene cura è la scelta più indicata. Il primo passo per assicurarle una chioma perfetta in ogni occasione è l’asciugacapelli, e se vogliamo davvero sorprenderla, possiamo puntare sulla tecnologia a ioni che è pensata apposta per la salute dei capelli senza sfibrarli o lasciarli secchi.

Ricci, lisci o con le onde, alle donne piace cambiare acconciatura ogni giorno e avere un look diverso in base alle occasioni o all’umore. Le piastre per un liscio impeccabile, l’arricciacapelli per boccoli seducenti o le spazzole termiche per onde spettinate, naturali e glamour in pochi minuti non possono proprio mancare sotto l’albero!

Se alle donne piace avere i capelli in ordine, gli uomini non sono da meno. C’è chi ama uno stile ordinato e impeccabile, chi invece non rinuncia ad una lunga chioma che farebbe invidia anche a un surfista californiano. Per ottenere un look alla moda e curato, sia lungo che corto, il tagliacapelli deve essere una presenza fissa nella check list dei regali di Natale.

Cura del viso

La vita in città tra smog e inquinamento può avere degli effetti negativi anche sulla pelle del viso. Stress e lavoro frenetico possono causare un colorito spento, ma grazie a eBay.it l’online commerce per vendere e comprare, con poche e semplici mosse potremo acquistare l’indispensabile per una beauty routine e assicurare una pelle luminosa ad un nostro collega o parente.

Le mini saune facciali per una pulizia della pelle professionale e i rulli di giada per il massaggio del viso assicureranno direttamente a casa l’esperienza di una vera spa.

I punti neri, i pori dilatati e la pelle ruvida sono un problema sia maschile che femminile quindi perché non mettere sotto l’albero un apparecchio esfoliante?

Il dispositivo libera i pori dallo sporco ed elimina le cellule morte. Inoltre è un regalo azzeccato anche per i maschietti perché prepara la pelle per una rasatura perfetta.

Incolta ma senza esagerare, rifinita o lunga, esistono tanti modi di portare la barba. Ogni uomo ha il suo stile che può decidere di cambiare in base all’occasione. Per ottenere l’effetto desiderato in poco tempo, un rasoio elettrico e di precisione sarà di sicuro un dono apprezzato.

Tra i look che impazzano negli ultimi anni, lo stile hipster è tra i preferiti e gli uomini non rinunciano a coltivarlo. Tra i prodotti irrinunciabili che faranno contenti gli amanti della barba lunga, la spazzola per lisciare i peli ribelli li renderà impeccabili anche quando indossano la mascherina.

Cura corpo

Il lavoro e gli impegni quotidiani lasciano spesso poco tempo per prendersi cura del proprio corpo: anche a casa, però, ci si può concedere una coccola ed esistono tanti prodotti da regalare sia a lei che a lui.

I vostri amici o parenti si meritano un bel momento di relax? Allora il regalo giusto per loro è il massaggiatore elettrico: sportivo, leggero, portatile, ad impulsi, non ha nulla da invidiare a un massaggio professionale e aiuta a rilassare tutti i muscoli.

La pelle liscia e morbida è un desiderio che accomuna molte donne e regalare un epilatore a luce pulsata vi farà guadagnare tanti punti agli occhi di chi vuole questo risultato tutto l’anno.

Dedicarsi agli altri va bene, ma a Natale si può anche pensare a noi stessi: eBay, l’e-commerce per vendere e comprare, ha tante sorprese in serbo per noi. Quali? Se siamo alla ricerca di un corpo perfetto e tonificato, il massaggiatore può darci una mano e regalare alla pelle sensazioni di morbidezza, mentre ci possiamo regalare un epilatore se vogliamo una schiena perfettamente liscia.