Regali di Natale: le friggitrici ad aria a prezzi imbattibili da mettere sotto l’albero

Manca poco al Natale e se c’è un regalo che può far felici gli appassionati di cucina è la friggitrice ad aria. Sempre più presente nelle nostre case, il vantaggio di questo elettrodomestico è quello di riuscire a coniugare la voglia di concedersi qualche peccato di gola, senza per questo mettere in secondo piano la salute.

La friggitrice ad aria permette di realizzare patatine, supplì, ma anche dolci come muffin e ciambelline, croccanti fuori e morbide dentro, utilizzando poco, anzi in alcuni casi, nessun olio o grassi. Con la lista dei regali di Natale sempre più lunga scegliere l’apparecchio a un prezzo conveniente è un modo per accontentare tutte le persone care, perché no anche noi stessi, con doni dal sicuro effetto wow.

Se c'è un luogo dove tutto questo è realizzabile, non è il villaggio di Babbo Natale, ma eBay.it. Non solo ha in serbo per i suoi clienti prezzi competitivi, ma anche un coupon che sconta ulteriormente i prezzi. Inoltre, non c'è bisogno di andare fino al Polo Nord, per trovare quello che cercate, vi basterà collegarvi al marketplace in cui si vende e si compra e con pochi click ricevere tutto direttamente a casa. Vediamo le migliori friggitrici ad aria da regalare e regalarvi a Natale.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

L’azienda cinese che si è fatta conoscere e apprezzare per gli smartphone, nel corso degli anni ha allargato i suoi prodotti rimanendo un punto di riferimento anche per i piccoli elettrodomestici. La friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer riesce a coniugare alla perfezione un design compatto dalle linee semplici ed essenziali, con la facilità d’utilizzo grazie allo schermo touch screen. L’apparecchio ha 100 ricette preimpostate e la possibilità di regolare la temperatura da un minimo di 40°C a un massimo di 200°.

Ariete Airy fryer

Che la friggitrice ad aria sia un elettrodomestico utile per chi è alla ricerca di una cucina sana, questo è certo, ma non tutti hanno lo spazio a sufficienza per un apparecchio come questo in cucina. In realtà Ariete ha nel suo catalogo una friggitrice dalle dimensioni compatte, ma che ha tutto quello che serve per cucinare i vostri piatti preferiti. L’elettrodomestico, infatti non solo frigge, ma è in grado anche di arrostire e grigliare lasciando intatto il sapore.

Moulinex friggitrice ad aria

È una delle friggitrici ad aria più apprezzate, perché nonostante il design compatto, ha una capienza di 5 litri, ideale per accontentare i gusti di tutta la famiglia. Su eBay.it potete acquistare questo modello a un prezzo conveniente che lo farà diventare il grande protagonista del pranzo di Natale e non solo. Con le modalità preimpostate e lo schermo touch con pochi gesti potrete scegliere quello che preferite e cucinare in pochi minuti patatine fritte, snack, pollo, pesce e dolci.

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Questa friggitrice è il regalo da acquistare assolutamente se siete alla ricerca di un prodotto con una capienza extra e che sia in grado di assicurare ottime prestazioni. La friggitrice della Philips da 6,2 litri ha un design abbastanza compatto, ma la possibilità di accontentare più di quattro persone. La tecnologia RapidAir crea un turbine d'aria rovente all'interno del cestello che riduce i tempi di cottura lasciando i cibi morbidi dentro e croccanti fuori, qualsiasi sia il tipologia selezionata come la frittura, la grigliatura o la cottura al forno.

Princess Aerofryer

Molto più di una friggitrice ad aria, Aerofryer di Princess è la combinazione tra un’airfry e un mini forno in grado di arrostire, grigliare e perfino essiccare. L’aria calda all’interno dell’apparecchio, elimina l’utilizzo dell’olio durante la preparazione senza sacrificare il gusto o la croccantezza. Oltre alle dieci impostazioni preprogrammate avrete la possibilità di regolare la temperatura liberamente tra 40 °C e 200 °C per un risultato perfetto in base agli alimenti.

