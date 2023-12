In cerca di un regalo originale per Natale? Impastatrici, macchine del caffè e frullatori a prezzi eccezionali

Come ogni Natale la ricerca del regalo perfetto per far contenti parenti e amici può diventare difficile e si corre il rischio di fare un dono poco utile e di spendere soldi inutilmente. Quest’anno è arrivato il momento di invertire la rotta e scegliere di comprare regali funzionali. Cosa c’è di meglio dei piccoli elettrodomestici? Semplici da utilizzare, possono diventare un aiuto in più per gli appassionati di cucina o per chi vuole avere la casa sempre in ordine.

Se a questo aggiungete che su eBay.it è possibile trovare tutto quello che volete a prezzi convenienti allora sarà un Natale davvero speciale. Anche il maketplace in cui si vende e si compra, in vista delle feste ha pensato a un dono per i suoi clienti, un coupon del 10% tutto per voi da utilizzare per ben due volte. Fino al 20 dicembre sarà sufficiente effettuare una spesa minima di 20€, inserire il codice FESTE23 prima di completare l’acquisto e avrete un risparmio massimo, per utilizzo, di 50€.

Pronti a compilare la vostra lista dei regali?

Frullatore ad immersione per ricette veloci

È uno degli elettrodomestici più completi che piace sia agli appassionati di cucina, sia a chi è alle prime armi perché è completo di tutto. Il frullatore a immersione della Kenwood ha il vantaggio di avere diversi accessori per frullare, tritare e impastare in pochissimo tempo anche se non avete spazio a sufficienza.

Vaporiera per una cucina sana

Se avete un amico o un parente che ama la cucina sana, un regalo utile è la vaporiera. Il modello della Tefal ricondizionato con 3 scomparti permette di cuocere più alimenti contemporaneamente per pasti vari, ma che mantengono inalterate le loro caratteristiche organolettiche.

Forno a microonde per chi ha poco tempo

Può essere considerato uno di quei piccoli elettrodomestici a cui ormai è difficile rinunciare: il forno a microonde è un aiuto indispensabile per chi ha sempre poco tempo. Ideale in casa o in ufficio, scalda i cibi velocemente lasciando inalterato il loro sapore. Poi se volete preparare ricette sempre nuove, il modello delle Samsung, da acquistare su eBay.it approfittando del Coupon del 10%, ha le modalità di cottura preimpostate per ogni tipo di ricetta.

La macchina del caffè è tra i regali più desiderati

La macchina del caffè può essere considerata uno dei regali di Natale, e non solo, tra i più desiderati. Il pregio di questo elettrodomestico è quello di preparare espressi, tè o altre bevande calde in pochissimo tempo dal gusto inconfondibile. Con la macchina del caffè De’ Longhi inizierete la giornata nel modo più dolce possibile.

L’impastatrice per ricette sempre diverse

Le impastatrici sono diventate ormai tra gli oggetti del desiderio degli appassionati di cucina e con eBay.it e il suo coupon questo Natale è arrivato il momento di regalare o regalarvene una. Ideale per impastare e montare, quella di Ariete ha una marcia in più. Il modello ha un design unico e vintage che si adatta a ogni ambiente perché dà un tocco in più alla stanza.

