Regali di Natale, cosa regalare ai bambini in base alla loro età

A Natale i primi a cui fare i regali sono i bambini, perché questa è la loro festa preferita e non vedono l’ora di scartare i doni sotto l’albero. La caccia al pensiero ideale diventa sempre più difficile man mano che i piccoli crescono e lo è ancora di più quando si tratta di nipoti, o figli di vicini.

Ogni età ha i suoi gusti e le sue preferenze e per non sbagliare basta tenere a mente alcuni suggerimenti, così di sicuro vedrai brillare i loro occhi quando scarteranno i regali.

Regali di Natale perfetti per i bambini di 6 mesi

A questa età i bambini amano toccare e giocare, un’idea utile e divertente sono i libri tattili o i tappeto delle attività che con giochi, suoni e colori permetteranno al piccolo di sperimentare. Un’altra soluzione è la palestrina grazie alla quale i bimbi potranno toccare sonagli e peluche comodamente sdraiati.

Regali di Natale adatti per i bambini di 1-2 anni

A questa età i bambini camminano e vogliono esplorare ciò che li circonda e i carrelli primi passi li aiuteranno a muoversi con facilità. Questa è anche l’età della voglia di sperimentare e costruire, allora un regalo che li farà contenti sono i puzzle formati da cubi morbidi o i vasetti di pittura per le dita per far esprimere liberamente la loro creatività

Regali di Natale adatti per i bambini di 3-4 anni

Il regalo di Natale perfetto per i bambini dai 3 ai 4 anni è quello che gli permette di lasciare libera la loro fantasia inventando storie e avventure. Un gioco che li aiuta in questo senso è quello delle marionette per dita o i chiodini colorati da inserire nel supporto e creare così disegni colorati.

Regali di Natale che faranno felici i bambini di 5 anni

I bambini stanno crescendo sempre di più, stanno conquistando la loro autonomia ed è l’età della curiosità, allora perché non mettere sotto l’albero un regalo con all’interno un kit per i lavori creativi? Di sicuro non vedranno l’ora di disegnare, colorare o costruire in compagnia degli amici o di mamma e papà.

Regali di Natale da mettere sotto l'albero per i bambini di 6 anni

A questa età i bambini frequentano le elementari e hanno voglia di imparare. Un’idea per permettergli di coltivare le loro passioni o per scoprire un nuovo hobby è un corso: di cucina o di disegno, non ha importanza, basta incuriosirli e divertirli.

Regali di Natale per stupire i bambini di 8 anni

A 8 anni i bambini vogliono sentirsi un po’ adulti e dedicarsi a giochi di abilità. Un dono che può renderli felici è l’orologio da polso con le lancette così da permettergli di imparare a leggere l’ora. L’alternativa sono i giochi da tavolo per organizzare divertenti sfide con i compagni o i propri cari.

Regali di Natale per far felici i bambini di 10 anni

È l’età in cui hanno i loro interessi e non perdono nessuna occasione per coltivarli. Se amano gli animali, puoi regalargli un biglietto per la visita a uno zoo o a un acquario. Invece, se preferiscono leggere soprattutto fumetti, puoi mettere sotto l’albero un abbonamento annuale alla loro rivista preferita. Se invece, non vedono l’ora di giocare all’aperto un regalo che li farà contenti saranno lo skate o i roller blade.

Regali di Natale per bambini di 12 anni

Questa è l’età più difficile per fare un regalo, perché sono sempre più grandi e hanno interessi che cambiano di continuo. La musica però rimane tra le passioni di ogni preadolescente. Se ama ascoltarla puoi regalare una cassa bluetooth, mentre se vuole imparare a suonare puoi pensare di comprare il suo strumento musicale preferito oppure regalargli delle lezioni di musica.