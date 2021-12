Natale tecnologico e 'last minute': i migliori regali a meno di 30 euro

Le festività si avvicinano e non hai ancora comprato nulla per amici e parenti? Sei alla ricerca di un regalo last minute in offerta, che possa rendere felice chi ti circonda? Grazie a eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, potrai trovare ottime soluzioni, stando a casa tua e senza dover immergerti nella folla "pazza" di negozi e centri commerciali. Saranno sufficienti il tuo smartphone o un pc.

Regali di Natale 'last minute' a poco prezzo

Se sei alla ricerca di un regalo per Natale a meno di 30 euro che non ti faccia sfigurare, la soluzione ideale è quella di regalare prodotti tecnologici utili e indispensabili, che possano essere utilizzati quotidianamente per lavoro, per lo sport o per il tempo libero. Ecco di seguito alcune idee regalo che siamo certi troverai utili e interessanti.

Assistente vocale

Home Mini è l'assistente di Google, è possibile posizionarlo in ogni stanza e controllarlo solo con la voce. Fornisce risposte, riproduce brani e permette di godersi i contenuti di intrattenimento semplicemente utilizzando la voce.

Cuffie bluetooth

Le EarBuds di Xiaomi sono le nuove cuffiette true wireless in-ear del brand, piccole in dimensioni e prezzo. Funzionali e pratiche da mettere in tasca, dispongono di batteria con lunga durata e garantiscono un'ottima qualità di suono. Ad un piccolo prezzo.

Telecamera di videosorveglianza

Tapo C200 di Tp-Link è la videocamera di sorveglianza per interni economica che restituisce video in alta definizione. La risoluzione a 1080p permette un visione dettagliata della stanza, e garantisce movimento orizzontale fino a 360° e verticale fino a 114°.

Ripetitore Wi-Fi

Più potenza per il Wi-Fi di casa: Xiaomi Repeater Pro è un ripetitore che grazie a due potenti antenne permette di fornire una copertura più ampia per tutta la casa, con prestazioni di velocità di connessione decisamente migliorate e potenziate.

Decoder per digitale terrestre

Gosat Dvb-T2 è il decoder per digitale terrestre di ultima generazione indispensabile per fruire dei programmi televisivi recependo le nuove frequenze di trasmissione. Piccolo e compatto, non occupa molto spazio ed è universale, ideale anche per le televisioni più "vecchiotte".

Videogiochi per PS4

Se cerchi un videogioco per PlayStation a meno di 30 euro, per fare felice un bambino, ragazzino, ma perché no anche un adulto, su eBay.it puoi trovare tante soluzioni in offerta. Eccone alcune di davvero interessanti:

Cassa portatile

La musica che preferisci dove vuoi: Jbl Go 3 è la cassa portatile con connettività Bluetooth che permette di riprodurre la musica preferita da pc, tv e smartphone. Resistente all'acqua e alla polvere, garantisce un'autonomia di riproduzione musicale fino a 5 ore.

Pen Drive 128 GB

Capace e potente, permette di archiviare fino a 128 GB di dati: foto, immagini, file audio e documenti. Data Traveler Exodia di Kingston è il regalo ideale per chi ha la necessità di avere sempre a portata di mano i propri dati.