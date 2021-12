Natale 2021: idee regalo Xiaomi per far felici amici e parenti a prezzi eccezionali

A Natale spesso si rischia di “perdere la pazienza” per trovare il regalo giusto da fare a tutti, perché ognuno ha i suoi gusti e le sue passioni. Quello che mette d’accordo tutti, però, è la tecnologia e Xiaomi con i suoi prodotti all’avanguardia riesce ad esaudire i desideri dei nostri cari.

Se c’è un luogo ideale in cui comprare e trovare le occasioni più interessanti pronte ad arrivare direttamente a casa, è di sicuro eBay.it.

Oltre ad avere un catalogo sempre aggiornato, il marketplace in cui si vende e si compra per questo Natale ha pensato ad un regalo in più. Fino al 31 dicembre è possibile ottenere un coupon del valore pari al 15% di sconto per un massimo di 50 euro. Siamo curiosi di scoprire come ottenerlo?

Scegliamo i prodotti Xiaomi e non solo, da regalare ad amici e parenti

Mettiamoli nel carrello

Inseriamo il codice coupon DIC21EDAYS

Otteniamo lo sconto massimo di 50 euro su una spesa minima di 10 euro

Il coupon attivo fino al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato 4 volte per ogni utente!

Non resta che scoprire i prodotti Xiaomi a prezzi convenienti.

Per chi non riesce a fare a meno dello smartphone

Gli smartphone sono ormai parte integrante della nostra vita e avere un telefono moderno, in grado di connettersi rapidamente e di fare ottime foto è sempre più importante. Regalare un device a noi stessi o a chi ha bisogno di avere un apparecchio all’avanguardia è un’idea regalo che di sicuro farà contenti tutti. Tra i modelli Xiaomi possiamo scegliere:



Xiaomi Mi 11I 5G Dual Sim

Xiaomi Redmi 9AT Dual Sim Xiaomi Redmi 9C

Per chi non si perde neanche un film o una serie tv

Con il passare del tempo i televisori hanno acquisito sempre più funzionalità per avere un’esperienza personalizzata. I televisori ormai sono il nostro mezzo per navigare su internet, per vedere i programmi e le serie tv preferite, ma anche giocare con i videogiochi e poter collegare tutti i nostri device. Su eBay.it sono disponibili a prezzi scontati i televisori Xiaomi che permettono di avere un’esperienza da home cinema direttamente a casa:



Xiaomi P1 smart Tv Led 32’' Xiaomi Mi SmartTV 4S 43''

Per chi vuole avere casa pulita in pochi minuti

Avere casa pulita è sempre faticoso, ma con gli apparecchi giusti diventa tutto più semplice e tra questi non può di certo mancare l’aspirapolvere. I modelli vecchi e ingombranti sono stati sostituiti da design moderni, potenti ed efficaci. A volte per assicurare un ambiente sicuro e privo di germi, soprattutto quando in casa ci sono bambini, l’aspirapolvere non basta! Un aiuto in più arriva dai purificatori d’aria che eliminano i batteri in pochi minuti. Per far contento chi ama avere una casa sempre brillante e sana a Natale impossibile non regalare:



Xiaomi aspirapolvere scopa elettrica

Xiaomi robot aspirapolvere 1C Xiaomi MI Air Purifier

Per chi vuole muoversi facilmente in città

Affrontare il traffico ogni mattina può essere stressante, per muoversi facilmente senza inquinare il monopattino è il mezzo ideale da regalare a Natale ai nostri cari o a noi stessi. Oltre al motore elettrico che rispetta in pieno l’ambiente, questo mezzo è semplice da utilizzare, basta salire sulla pedana, darsi la spinta e regolare la velocità attraverso i comandi specifici e i freni. Tra i modelli Xiaomi da mettere sotto l’albero ci sono: