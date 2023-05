Regali tech per la Festa della Mamma: le proposte per ogni budget a prezzi convenienti

La Festa della Mamma è sempre più vicina: la giornata dedicata a una delle persone più importanti della vita si festeggia come ogni anno la seconda domenica di maggio.

Quest’anno, quindi domenica 14, è l’occasione perfetta per trascorrere la giornata in sua compagnia e approfittare dell’evento per farle un piccolo pensiero che dimostri quello che provi per lei.

Come ogni Festa della Mamma ti trovi a chiederti cosa regalarle e sei tentato di rinunciare. Quest’anno non sarà così perché con l’aiuto di eBay.it sarà tutto diverso. Le mamme appassionate di tecnologia potranno scartare il loro dono e utilizzarlo per coltivare le loro passioni o concedersi un piccolo momento relax.

Navigando all’interno del marketplace in cui si vende e si compra potrai trovare il regalo perfetto in base al tuo budget così da fare contenta tua madre e il tuo portafoglio.

Musica e bevande gustose a meno di 50 euro

Quando si pensa ai regali tecnologici, la prima cosa che viene in mente è quella di dover investire un budget consistente per avere apparecchi di ultima generazione. In realtà per le mamme smart ci sono tanti regali provenienti dal mondo della tecnologia a prezzi convenienti grazie a eBay.it.

Tra i più gettonati ci sono indubbiamente gli auricolari perché sono il regalo ideale per la mamma che ama ascoltare musica. Quelli AuKei assicurano una qualità del suono ricca e pulita, anche durane le telefonate. Inoltre, sono sempre pronti all’uso grazie alla custodia di ricarica.

Le mamme sono multitasking, ma a volte distratte dai mille impegni tendono a perdere le cose più importanti. Per una mamma tech ma un po’ sbadata il regalo perfetto è Apple AirTag, il dispositivo a cui puoi agganciare chiavi, zaino, borse, portafogli per trovarle facilmente grazie all’aiuto dell’app dedicata.

Se tua madre ama seguire un’alimentazione sana, allora il regalo perfetto su eBay.it è il frullatore portatile. L’apparecchio piccolo e compatto è ideale per realizzare succhi di frutta o frullati anche quando è fuori casa e in viaggio, così da avere il giusto carico di energie.

Un giardino fiorito e una gustosa pausa caffè a meno di 100 euro

La Festa della Mamma è il momento ideale per sbizzarrirti con i regali e scovare dei regali originali, ma utili anche se hai a disposizione un budget di 100 euro. Su eBay.it, infatti, puoi trovare tutto quello che ti serve per far coltivare a tua madre i suoi hobby preferiti.

Molte mamme, sono appassionate di giardinaggio e non vedono l’ora di ammirare le loro piante fiorite. Per assicurarle un giardino rigoglioso, un’idea regalo che di sicuro la farà contenta è la serra idroponica. Grazie all’aiuto della luce a Led e di un sistema di circolazione dell’acqua le piante fioriranno ovunque anche se non ha un giardino o un terrazzo ampio.

Se invece tua madre è appassionata di foto, un regalo che di sicuro la farà contenta è la mini stampante portatile. Il modello con sistema termico, supporta la connessione Bluetooth 4.0 e in pochi minuti potrà avere le sue immagini preferite da conservare gelosamente.

Il caffè per molte persone è una vera e propria passione e un rituale a cui è impossibile rinunciare. Se anche tua madre ama questa bevanda, ma va sempre di corsa, per bere un espresso come quello del bar, il regalo ideale per la Festa della Mamma è la macchina del caffè De Longhi Nespresso Inissia per accontentare ogni esigenza

Sport e serie tv sono il regalo perfetto con un budget di 200 euro

Una mamma smart ha bisogno di un regalo tech e con l’aiuto di eBay.it e di un budget più alto potrai regalarle l’indispensabile per stare sempre al passo con i tempi.

La mamma sportiva, infatti, ama avere sempre sotto controllo le sue prestazioni e con lo smartwatch di Xiaomi, potrà controllare il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue e monitorare il battito cardiaco in qualsiasi momento. Inoltre, grazie al bluetooth potrà ricevere e rispondere alle telefonate ed essere sempre connessa.

La lettura è un modo per le mamme per evadere dalla routine quotidiana, ma non sempre hanno la possibilità di avere con loro tutta la libreria. In questo caso il dono ideale è un ebook reader Kobo, che le consente di leggere ovunque, anche di notte grazie all’illuminazione integrata oltre ad avere i suoi libri preferiti racchiusi in un dispositivo piccolo e compatto.

Non solo lavoro e impegni, la mamma ha bisogno di rilassarsi e di avere un momento tutto per sé. Il regalo perfetto per la Festa della Mamma è il tablet Samsung Galaxy che con la connessione Wi-fi e lo schermo da 10.4”, le permetterà di navigare o di guardare le sue serie preferite comodamente seduta sul divano.

