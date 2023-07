Le regole per arredare con gusto il tuo giardino

Non si può, anzi non si deve, improvvisare. Quando si tratta di arredare il proprio giardino bisogna farlo in maniera ragionata e con gusto: non servono per forza di cose grossi budget o affidarsi a costosi designer del settore, è sufficiente programmare e mettere a terra il proprio progetto senza fretta.

Dare un nuovo volto al proprio angolo di verde senza un minimo di programmazione vi causerà malumori: nell'immediato, per un risultato che non soddisfa a pieno le vostre esigenze, e a lungo termine, quando vi renderete conto che con qualche accortezza in più avreste potuto dare vita di sicuro a un 'arredamento verde' pensato e più sensato.

Come fare quindi per arredare il vostro giardino con criterio? Non c'è una ricetta valida per tutte le abitazioni, molto dipende dalle dimensioni del cortile, da come è strutturato e dal punto di partenza. Ci sono tuttavia delle semplici regole che ciascuno può applicare per creare un piccolo angolo ameno, un luogo ideale per godersi il proprio relax e trascorrere dei piacevoli momenti in famiglia, con i vostri figli o con gli amici di una vita. Ecco dunque di seguito alcuni consigli che vi consigliamo vivamente di annotare e mettere in pratica.

Tavoli e sedie resistenti

Un giardino in cui godersi il giusto relax non può prescindere dalla presenza di un tavolo con almeno quattro sedie (ma anche di più per ospitare più persone). Per evitare di doverle portare dentro casa dopo averle utilizzate, si consiglia l'acquisto di sedie realizzate con materiali in grado di resistere alle temperature più rigide e a temporali o grandinate. Il vostro arredo basico potrà quindi rimanere sempre nel vostro cortile, senza avere bisogno di chissà che tipo di attività manutentiva.

Una buona copertura

Proteggersi dal sole, ma anche da eventuali piogge improvvise. Nel vostro giardino - spazio permettendo - la soluzione ideale è quella di disporre di un gazebo, anche removibile, che vi permetta di ripararvi, ma anche di arredare con gusto il vostro angolo di verde. Se necessitate di una copertura per evitare l'esposizione ai raggi solari nel corso della stagione più calda, e non avete troppo spazio, una vela o un ombrellone con solida piantana saranno più che sufficienti allo scopo.

La giusta luce

Creare la giusta atmosfera, per vivere il proprio giardino con stile, nel pieno del relax. Se siete già attrezzati con ombrelloni e tende da esterno per ripararvi dal sole e dal caldo, potete concentrare i vostri sforzi sull'illuminazione serale e notturna del vostro spazio outdoor. Pensate di invitare gli amici per cena: con lampade, faretti o piccoli lampioni potrete rendere unica l'atmosfera di casa vostra, creando un ambiente gradevole e dal sicuro impatto visivo, nel quale sarà di sicuro piacevole trascorrere ore in compagnia di familiari e amici, anche fino a notte inoltrata.

Convivialità

Avete uno spazio importante, da valorizzare anche nell'ottica di ospitare persone a voi care, come ad esempio vostri amici. Volete organizzare cene o piccole feste in giardino? Quello che non può mancare - questo è sicuro - è un un barbecue per grigliare la carne e le verdure. Sarà di sicuro il protagonista assoluto del vostro giardino. Avete l'arredamento basilare, avete piccoli lampioni e faretti per illuminare a giorno in orario serale, avete un gazebo o un ampio ombrellone per ripararvi dal sole: quello che vi manca è una cucina portatile esterna, che vi permetterà di preparare gustose pietanze da gustare insieme ai vostri commensali.

Sempre più verde

Se non vi basta il solo prato a fare da cornice alla vostra abitazione, una buona idea per impreziosire il vostro giardino è quello di dedicarvi alla piantumazione di alberi o siepi sempreverdi, ma anche fiori di stagione. Pensate in particolare ad un angolo del vostro cortile, che in primavera e in estate scoppierà di colori, regalandovi il buon umore (ma anche tanti sudori per mantenerlo sempre vivo e rigoglioso!).