Quello che ti serve per rimettere a nuovo la moto o la Vespa è in super sconto

È giunto il momento di rinfrescare la tua moto, cambiare le sue componenti più usurate o riportare a nuova vita la tua vespa da tanti anni lasciata in garage ad ammuffire. Se cerchi delle vere occasioni per dare una nuova vita al tuo motociclo, questo è il momento giusto per farlo. Pensa alla bella stagione e alla possibilità di godere un po' d'aria fresca sulla tua due ruote costretta negli ultimi mesi a stare ferma ai box: un check completo per verificarne lo stato di salute è indispensabile, e oggi lo puoi fare acquistando pezzi di ricambio a prezzo di saldo.

Ricambi moto in offerta

Da lunedì 12 aprile, infatti, puoi usufruire di uno sconto del 10% su tutti gli accessori e i ricambi per la tua moto o il tuo scooter. Un'offerta a tempo limitato messa a disposizione da eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista. Ecco i termini della promozione:

scegli gli accessori e i ricambi per la tua moto a questo link Ricambi Moto

mettili nel tuo carrello virtuale e prima di finalizzare l'acquisto inserisci il coupon sconto PITMOTORI21

validità dal lunedì 12 a domenica 25 aprile

C'è tutto quello che ti serve per la tua moto o per il tuo scooter, di qualsiasi marca e modello. A prezzi già scontati, potrai aggiungere un ulteriore sconto, per un risparmio totale fino a 50 euro. Ecco di seguito alcuni accessori e ricambi che non ti pentirai di acquistare subito.

Lubrificante per catena

Dopo un lungo stop dovrai pulire la catena della tua moto. Più in generale si tratta di una sorta di rituale che i motociclisti mettono in pratica ogni 2 o 3 uscite sulla propria due ruote per garantirsi prestazioni di livello. Un ottimo lubrificante per catene e uno spazzolino per eliminare i residui del vecchio detergente e lo sporco accumulato saranno più che sufficienti.

Clicca qui per acquistare il miglior lubrificante per catena

Disco freno

Sulla maggior parte dei dischi freno delle moto, si trova un numero espresso in millimetri: si tratta dello spessore minimo a cui i dischi possono arrivare prima di essere sostituiti. Se misurando con un calibro, lo spessore è inferiore al minimo consigliato, è giunto il momento di cambiarli.

Clicca qui per acquistare i dischi freno adatti per il tuo ciclomotore

Pastiglie dei freni

Se in sella alla tua moto noti che la frenata è molto lunga, è giunto il momento di cambiare le pastiglie dei freni. Non bisogna mai rimandare l'acquisto, ne va dell'incolumità tua e di chi incroci per strada. In linea generale, anche se il funzionamento ti sembra corretto e non riscontri particolari irregolarità, è consigliato cambiare le pastiglie ogni 30/40mila chilometri macinati su strada.

Clicca qui per acquistare le tue nuove pastiglie per i freni

Bauletto posteriore

Se devi fare viaggi più o meno lunghi, potrebbe tornarti utile un bauletto moto per custodire in maniera pratica i tuoi effetti, con la sicurezza di poter portare sempre con te gli oggetti di piccole e medie dimensioni di cui hai bisogno. In alluminio o in plastica, e di differente peso e dimensioni a seconda della tua due ruote, si riveleranno il compagno di viaggio a cui non riuscirai più a rinunciare.

Clicca qui per acquistare un nuovo bauletto portaoggetti per la tua moto

Portapacchi

Se hai la necessità di portare con te in moto dei bagagli più ingombranti o degli oggetti di dimensioni ragguardevoli che non hai idea di come caricare "in sella", la soluzione più vecchia, ma sicuramente quella ancora più efficace, è quella di acquistare un pratico portapacchi posteriore, dove potrai assicurare i tuoi effetti senza il rischio di perderli, doverli lasciare a casa o trasportarli in altro modo.

Clicca qui per acquistare il miglior portapacchi per moto

Accessori per la tua Vespa in super sconto

Se sei il fortunato possessore di una vecchia Vespa e vuoi farla ritornare come nuova, o se semplicemente hai bisogno di qualche accessorio o pezzo di ricambio originale, eBay.it ti mette a disposizione una vasta selezione di prodotti, ai quali potrai applicare il coupon sconto del 10%, per un risparmio massimo di 50 euro. Potrebbero interessarti, ad esempio: