Check up prima delle vacanze: i migliori ricambi auto sono in offerta

Ci siamo: a meno di un mese dall'inizio della stagione estiva, è tempo di preparare tutto l'occorrente per le vacanze. In molti si muoveranno lungo le principali arterie stradali in macchina, ecco perché è importantissimo, già da ora, assicurarsi i migliori ricambi per auto in super offerta. Tutto ciò che serve lo si può trovare comodamente online, al miglior prezzo. Come?

Ricambi auto in offerta

Continueranno ancora per alcuni giorni gli edays di eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. Un pratico coupon sconto vi permetterà di risparmiare il 15% sui prodotti più interessanti e funzionali per la vostra quattro ruote. Il funzionamento del codice sconto è semplicissimo, ecco di seguito le principali caratteristiche della promozione in corso:

Codice: MAGGIO23EDAYS

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 20 euro

Sconto massimo: 100 euro

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 200 euro

Durata della promo: fino alle 23.59 del 25 maggio 2023

Batteria per auto

Indispensabile, prima di partire, controllare la batteria della propria automobile. Se non è in salute, o è parecchio tempo che non la si sostituisce, è buona prassi sostituirla con una nuova. Del resto, meglio prevenire che curare: immaginate di mettervi in strada per un lungo viaggio, e rimanere a piedi proprio a causa della batteria. Su eBay.it ne potete trovare di diversi marchi e di differenti capacità, sicuramente c'è anche quella che fa al caso della vostra vettura.

Pastiglie freni

La prerogativa del buon automobilista dovrebbe essere quella di guidare sempre e comunque in sicurezza, a maggior ragione quando si tratta di mettersi in strada per lunghi viaggi. Spesso, purtroppo, vengono sottovalutati alcuni aspetti fondamentali, come quelli che riguardano il sistema di frenata. Nello specifico, la buona salute delle pastiglie dei freni è elemento fondamentale per garantire la sicurezza a se stessi e agli altri utenti della strada. Se la frenata della vostra auto è meno immediata e prolungata nel tempo, significa che il sistema è andato incontro a inevitabile usura.

Su eBay.it è possibile scegliere tra le migliori pastiglie freno per auto in circolazione, dei brand più affermati e certificati. Si tratta di ricambi proposti di base al miglior prezzo, sui quali sarà possibile ancora per pochi giorni applicare un ulteriore sconto del 15%. È il momento buono per fare un piccolo investimento e dare una nuova vita all'impianto frenante della vostra automobile.

Filtro dell'olio

Una buona manutenzione della propria automobile prevede anche il cambio del filtro dell'olio. Si tratta di un ricambio fondamentale, poiché in grado di raccogliere le impurità, evitando che entrino in circolo e possano causare danni - molto costosi - al motore della vostra autovettura. Le case costruttrici, di solito, consigliano di procedere al cambio ogni volta che si effettua il cambio dell'olio del motore. Solitamente, è comunque buona prassi procedere alla sostituzione dopo aver macinato un buon numero di chilometri, tra i 20 e i 30 mila.

Su eBay.it c'è l'imbarazzo della scelta, è possibile trovare i migliori kit per effettuare il tagliando dell'auto, comprensivi di filtri olio in super offerta. A questi, è possibile applicare un ulteriore sconto del 15%. Una piccola spesa, per una manutenzione fondamentale.

Lampadine auto

L'illuminazione dell'automobile è fondamentale, sia quella interna sia quella esterna: fanali, frecce direzionali, luce targa. Tutte hanno la propria importanza, e se c'è un guasto è opportuno, oltre che obbligatorio, intervenire subito. Prima di partire, un check up completo al sistema di luci della vostra automobile è doveroso.

Su eBay.it è possibile trovare tutte le tipologie di lampadine per automobile in offerta di cui la tua vettura ha bisogno. Non farti trovare impreparato e, per sicurezza, acquista anche delle luci di ricambio da tenere nel bagagliaio della tua macchina: l'inconveniente e il guasto possono essere sempre dietro l'angolo.