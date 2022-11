Nuovo look alla tua auto: gli accessori per rinnovare gli interni sono in super sconto

Per molte persone l'automobile è un vero e proprio cruccio, una sorta di figlio da accudire e mantenere sempre nelle migliori condizioni di 'salute'. Se la stagione più fredda è ormai alle porte, ed è indispensabile cambiare le gomme, optando per penumatici 'quattro stagioni' o invernali, c'è chi proprio non può rinunciare a rendere sempre migliore e più accogliente gli interni della propria vettura.

Ricambi per interni auto in super sconto

Grazie a eBay.it, marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, sarà possibile rinnovare gli interni della propria automobile sfruttando un coupon sconto che permetterà di risparmiare un 15% aggiuntivo su tutti gli accessori che possono rendere unica e più confortevole la propria quattro ruote. Ecco i termini della promozione:

Codice: CYBERMOTORI

Valore Coupon: 15%

Spesa minima per per ogni utilizzo: 15 euro

Sconto massimo per utilizzo: 50 euro

La promozione è valida fino alle 23.59 del 4 dicembre

Nuovi tappeti in moquette

Sono la componente interna di un'automobile maggiormente soggetta a usura. Grazie al coupon del 15% fornito da eBay.it potrete cambiare l'intero pacchetto di tappeti della vostra auto fruendo di un prezzo di favore. Nell'ampio catalogo sono disponibili tappeti in moquette 'premium' con bordini antiscivolo personalizzabili, adatti ad ogni tipo di auto, delle marche più diffuse. Eccone alcuni esempi:

Tavolino per volante

Siete dei lavoratori infaticabili, e ogni momento è buono per fare una sosta, per scrivere, fare delle telefonate e aggiornare la vostra agenda degli appuntamenti? Correte molte ore in auto e spesso fate vi fermate nelle aree di sosta per consumare il vostro pasto? Per utilizzare con comodità la vostra automobile, potreste pensare di acquistare un pratico tavolino per volante.

È semplice da agganciare allo sterzo dell'auto, e vi permetterà di poggiarvi con facilità, riducendo anche le briciole - nel caso doveste mangiare - o garantendovi un appoggio sicuro nel caso dobbiate prendere appunti importanti.

Acquista qui il tuo tavolo per volante

Vassoio per bagagliaio

I vassoi portaoggetti per il vano bagagli sono la soluzione ideale per riporre oggetti e merce all'interno del bagagliaio della propria automobile, e proteggerne al contempo il rivestimento interno. Ideali se siete soliti trasportare oggetti molto pesanti, che potrebbero usurare la moquette a protezione della superficie, sono in grado di mantenere asciutto il vano bagagli, grazie agli angoli sollevati.

Soluzione ideale per mantenere come nuovo il bagagliaio, sono:

progettati per un montaggio di precisione ed una perfetta funzionalità

armonizzati con il design degli interni del veicolo

facili da montare, da rimuovere e da pulire.

Acquista ora il tuo vassoio per vano bagagli

Coprisedili di ricambio

Quando si utilizza spesso la propria auto, oltre ai tappeti in moquette, sono a rischio usura anche le superfici in tessuto dei sedili, in particolar modo quelli lato guidatore. Su eBay.it è possibile trovare una serie di coprisedili di ricambio, in pelle o tessuto, in grado di adattarsi al meglio alla conformazione degli interni del vostro veicolo.

Tra le numerose proposte, è possibile acquistare a prezzo di 'saldo', una serie di coprisedili compatibili per Fiat 500L: