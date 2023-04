Robot aspirapolvere: l’aiuto indispensabile in casa con offerte strepitose

A tutti piace avere casa pulita e in ordine, ma nessuno ama dover trascorrere il proprio tempo a spazzare e lavare. Allora, messe scope e straccio nel ripostiglio è arrivato il momento di avere a portata di mano il robot aspirapolvere.

Basta un click e avrai l’appartamento brillante e senza polvere e no, non stiamo parlando del metaverso ma di un piccolo elettrodomestico che fa il “lavoro sporco” al posto tuo. Se sei stupito, beh non è finita qui, potrai averlo a un prezzo davvero conveniente collegandoti semplicemente a eBay.it e sfruttando un coupon messo a disposizione per tutti i suoi clienti.

Il marketplace in cui si vende e si compra assicura uno sconto del 10% da poter utilizzare ben 6 volte per ogni utente. È un’occasione unica per rendere la tua casa smart, avere l’ultimo modello di smartphone oppure prenderti cura della tua auto e moto senza spendere una fortuna. Ma come funziona? Devi solo:

Scegliere il robot aspirapolvere che preferisci (o tutti gli oggetti inclusi nelle categorie legate al coupon del 10%)

Mettere il prodotto nel carrello

Prima di pagare inserisci il codice sconto PIT10PERTE2023

Fino al 31 dicembre 2023 avrai uno sconto massimo di 50€

L’offerta è davvero allettante, non resta che scegliere il robot aspirapolvere che preferisci.

Dreame L10 Ultra robot aspirapolvere e lavapavimenti

Le pulizie saranno un lontano ricordo con questo robot aspirapolvere perché l’apparecchio non solo elimina la polvere, ma ha anche la funzione lavapavimenti assicurando sempre il massimo dell’igiene. I panni quando si sporcano vengono lavati e asciugati automaticamente per essere pronti all’uso. Ogni angolo della casa sarà pronto a brillare perché il robot è supportato dalla navigazione LiDAR che crea una mappa in 3D modificabile per memorizzare il tuo percorso ideale.

Clicca qui per acquistare il robot aspirapolvere Dreame L10

Imou robot aspirapolvere L11Pro

Se hai bambini in casa sai perfettamente che la pulizia è importantissima e il robot aspirapolvere Imou ti assicura un risultato impeccabile. La potenza di 2700 Pa ha tre livelli di aspirazione e una modalità pensata appositamente per il tappeto e rimuovere capelli o peli di animali in profondità. Inoltre modifica in automatico la potenza in base alla superficie su cui agisce. Arricchito anche dalla modalità lavapavimenti, quando la batteria scende sotto il 15% il robot torna automaticamente alla base per poi continuare le pulizie una volta ricaricato.

Clicca qui per acquistare il robot aspirapolvere Imou

Yeedi Vac Station robot aspirapolvere lavapavimenti

Il robot Yeedi Vac Station non solo ti garantisce una pulizia approfondita, ma ti farà dire per sempre addio alla polvere perché è dotato di una stazione auto-svuotante che smaltisce automaticamente lo sporco per 30 giorni. Dotato di sensori, riconosce facilmente il percorso e gli ostacoli in casa e nello stesso tempo le superfici che pulisce in modo da dosare la potenza in base alle necessità. Infatti, è dotato di 4 livelli di aspirazione: sporco, briciole, peli di animali domestici e altre impurità. Una volta terminato inizierà a lavare i pavimenti mentre tu sei comodamente seduto sul divano o ti dedichi al tuo hobby preferito.

Clicca qui per acquistare Yeedi Vac Station

Dreame L10s Pro Robot 2in1

Anche se hai poco spazio, non sei costretto a rinunciare a un apparecchio efficiente. Il robot aspirapolvere combina un design minimal a una tecnologia avanzatae un prezzo conveneinte grazie a eBay.it. È dotato del sistema automatico di svuotamento della polvere per una pulizia ottimale su ogni tipo di superficie, dal parquet ai tappeti. Infatti oltre a rimuovere la polvere ha la funzione lavapavimenti anche da remoto, con un semplice tap sullo smartphone potrai attivarlo quando se sei fuori casa.

Clicca qui per acquistare Dreame L10s Pro Robot 2in1

Dreame D9 robot aspirapolvere lavapavimenti

I mobili saranno protetti e al sicuro con questo robot aspirapolvere perché è dotato del sistema di navigazione LiDar che assicura una mappatura più veloce e una migliore accuratezza contro gli ostacoli. Inoltre puoi scegliere se fargli pulire una singola stanza, tutta la casa o impedirgli di entrare in alcune camere. In grado di lavare e aspirare contemporaneamente, la batteria offre fino a 150 minuti di autonomia.

Clicca qui per acquistare il robot aspirapolvere Dreame D9

yeedi vac hybrid robot aspirapolvere lavapavimenti

Piccolo e compatto, il robot aspirapolvere a un prezzo scontato su eBay.it, ha allo stesso tempo una potenza di aspirazione pari a 3000Pa: in questo modo peli di animali domestici, briciole, capelli e sporco non saranno più un problema. Ideale per legno, piastrelle e moquette in questo caso aumenta la potenza di aspirazione fino a due volte per una pulizia approfondita. La batteria con un’autonomia fino a 200 minuti è perfetta per le case ampie e una volta scarico, l’apparecchio torna in automatico alla base di ricarica per ricominciare da dove si era fermato una volta pronto.

Clicca qui per acquistare il robot aspirapolvere yeedi vac hybrid