Saldi scarpe inverno 2022: i modelli imperdibili da comprare immediatamente

Completano ogni look, ci fanno stare al caldo e per alcuni di noi sono dei veri e propri oggetti da collezione. Avete già capito di cosa stiamo parlando? Ma delle scarpe naturalmente! Ogni stagione è buona per rinnovare il guardaroba e i saldi invernali sono l’occasione giusta per concederci qualche paio in più da sfoggiare appena possibile.

Grazie a eBay.it, poi, agli sconti sull’abbigliamento si può aggiungere un coupon del 20% su una spesa minima di 15 euro. Non vogliamo farci sfuggire questa occasione? Allora fino al 30 gennaio per utilizzarlo dobbiamo seguire pochi e semplici passaggi:

Scegliere le scarpe o un qualsiasi capo di abbigliamento per rendere unico il nostro look

Mettere gli articoli nel carrello

Inserire il codice SALDIGEN22

Approfittare dello sconto, fino a un importo massimo di 100 euro, con una spesa minima di 15 euro

Con questo coupon, resistere ai saldi sarà davvero impossibile perché ogni utente può utilizzarlo fino a tre volte.

Stivali

In inverno la scarpa per eccellenza è lo stivale! Alto per le donne o basso a stivaletto per gli uomini ci protegge dal freddo e arricchisce ogni nostro look. Disponibili nei colori classici, possono declinarsi in differenti nuance e con materiali che vanno dalla pelle allo scamosciato. Tra i modelli che non possono mancare nel nostro armadio ci sono:



U Terence scarponcini uomo

Stivaletti Geox con tacco Stivali Timberland

Combat Boots

Gli stivali d'ispirazione militare sono i protagonisti assoluti di questo inverno pronti per essere indossati in montagna o in città. Gli scarponcini caratterizzati dalla suola a carrarmato e lacci intrecciati ci permettono di avere un look sempre diverso! Gli anfibi da abbinare a gonne, abiti o ai jeans, sono comodi e ci permettono di affrontare freddo e gelo rimanendo sempre trendy. Tra i modelli da acquistare su eBay.it approfittando dei saldi ci sono:



Geox D Damiana

Dr. Martens Dr. Martens Jadon Platform

Chelsea boots

Conosciuti anche come Beatles boots dal nome della celebre band inglese che li ha indossati negli anni sessanta, gli stivaletti hanno la caratteristica banda laterale elastica che li rende comodi e versatili. Da indossare di giorno o di sera, dobbiamo solo abbinarli con gli accessori giusti e il gioco è fatto! Se vogliamo averli nel nostro armadio possiamo scegliere tra:



Geox U Claudio

Chelsea boots made in Italy

Geox D Rawelle Timberland London Square

Stivali con pelliccia

Per affrontare al caldo e protetti le rigide giornate invernali l’abbigliamento ha un ruolo importante e le scarpe non sono da meno. Gli stivali con pelliccia riescono a combinare alla perfezione efficienza e stile per un risultato davvero cool che non teme anche le giornate più gelide. Approfittando dei saldi eBay.it possiamo acquistare:



UGG classic

Geox D Iridea Superga

Sneakers

Inizialmente considerate solo come semplici scarpe da ginnastica, ormai le sneaker hanno conquistato ogni outfit e possono essere indossate in ogni occasione da una serata importante a un’uscita con gli amici, impossibile resistere al fascino di questa scarpa! Con i saldi invernali possiamo approfittarne per sostituire un modello rovinato o concederci un paio di scarpe colorate che di sicuro non ci faranno passare inosservati, come ad esempio: