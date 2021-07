Sandali estate 2021: gli sconti sugli accessori mare da non farsi sfuggire

Passano gli anni, come anche le estati, ma c’è un must have che non perde mai il suo fascino nella stagione più calda dell’anno: i sandali.

Sono comodi e possono impreziosire anche l’outfit più semplice. Adatto sia di giorno che di sera, con eBay.it è possibile acquistare il modello che preferite a prezzi convenienti.

Dal 5 al 25 luglio sul marketplace in cui si vende e si compra è possibile approfittare del coupon che assicura il 15% di sconto fino a un massimo di 50 euro. Ecco come:

Sandali con zeppa alla schiava

Indossabili ogni giorno, questi sandali sono al passo con la moda. Le calzature alla schiava, ricordano quelli indossati dagli antichi romani e rendono sexy ogni outfit. Realizzati con fondo in corda espadrillas, la zeppa li rende perfetti per un aperitivo dopo una giornata in spiaggia.

Sandali donna alti gladiatore

Belli e dal design unico, i sandali gladiatore hanno l’allacciatura che parte dalla caviglia e prosegue fino al polpaccio. Lo stile inconfondibile ricorda i modelli dell’antica Grecia, curati nei minimi dettagli, rendono ogni look sensuale e rock grazie alle borchie.

Sandali donna infradito

L’estate è la stagione del relax e della comodità e anche le scarpe possono aiutarea vivere al meglio la bella stagione. Su eBay.it è possibile trovare il modello che racchiude in pieno queste caratteristiche. Le infradito basse, realizzate in ecopelle, hanno un plantare ergonomico e sono disponibili in tre differenti colori per essere alla moda senza rinunciare alla comodità.

Scarpe donna decoltè

Sono le scarpe femminili per eccellenza da giorno e da sera, tanto da diventare un vero must have nel guardaroba di ogni donna. Questo modello open toe disponibile in bianco, rosa cipria e nero, è caratterizzato da inserti trasparenti che gli dona un tocco elegante e irresistibile.

Sandali con tacco

I sandali con tacco sono caratterizzati da un cinturino alla caviglia. Queste calzature, dette anche Ankle strap, sono comode e possono essere indossate tutta la giornata grazie anche al plateau e al tacco quadrato. Realizzate in camoscio sintetico, hanno la base multicolor per abbinarsi ad ogni look.

Sandali gioiello

Per un’occasione importante o per una cena speciale, nell’armadio di ogni donna non possono mancare i sandali gioiello. Il modello basso con infradito può essere indossato in ogni momento della giornata e rendere un outfit indimenticabile grazie alle pietre e ad un elegante fiocco che rende unica la calzatura.

