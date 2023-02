Air Jordan, le sneakers uomo più amate in offerta a prezzi imbattibili

È un momento di grandi novità per gli appassionati delle scarpe Air Jordan.

A pochi giorni dal lancio delle Air Jordan 1 Mid Space Jam, il nuovo modello di sneakers che rende omaggio a una delle apparizioni più iconiche della Air Jordan 11, negli stessi colori che Michael Jordan ha indossato nel film di successo della metà degli anni '90 “Space Jam”, infatti, è stato rilasciato il trailer ufficiale di Air, biopic sulla nascita delle Air Jordan.

Il film, interpretato da Matt Damon e diretto e interpretato da Ben Affleck, esplora la vera storia delle origini della linea di sneakers di maggior successo nella storia della moda, con la leggendaria partnership tra il campione NBA Michael Jordan e la Nike.

Quale migliore occasione, quindi, per acquistare un nuovo paio di Air Jordan, magari a un prezzo ribassato per risparmiare un po’?

Grazie ai saldi di fine stagione, infatti, è possibile acquistare i migliori modelli di Air Jordan a prezzi scontati: abbiamo quindi selezionato 5 modelli in offerta su e-Bay per aiutarti nell’acquisto. E tu, quale scegli?

Tutti i modelli selezionati sono nuovi, non usati e non indossati, inviati nella confezione originale, provengono dagli Stati Uniti da venditori ufficiali e senza spese di spedizione.

Scarpe da basket Air Jordan 11 Low

Ispirata alle classiche sneakers Jordan, le Air Jordan 11 Low sono scarpe a taglio basso che offrono un comfort ideale grazie alla punta in pelle ultramorbida.

Realizzate in pelle e tela nei colori bianco, rosso e nero, fanno parte della collezione 2022, sono molto comode da indossare e hanno una chiusura con lacci e una suola ammortizzata in morbida schiuma con pod in gomma, per una trazione ideale.

Scoprile in offerta su eBay a 186,85€

Preferisci i colori scuri?

Allora clicca qui per scoprire le sneakers uomo Air Jordan 11 Low nei colori oro e nero in offerta su eBay

Clicca qui per scoprire le Air Jordan 11 Low Michigan nei colori bianco e blu navy in offerta su eBay

Scarpe da uomo Air Jordan Zoom Separate

Le Air Jordan Zoom sono un modello di sneaker uomo del 2021, con tomaia bassa, base nera e dettagli multicolore.

Realizzate in tessuto sintetico e suede, sono dotate di chiusura con lacci regolabile e hanno uno stile casual che si adatta benissimo con tantissimi outfit diversi.

Scoprile in offerta su eBay a 164,60€

Scarpe Air Jordan 200E

Il modello Air Jordan 200E unisce alta tecnologia e materiali resistenti, per offrire un perfetto connubio tra comfort e stile. Realizzato in tessuto, suede e mesh, la silhouette a taglio basso e la presenza dell’unità Max Air dal taglio angolato, che ammortizza la camminata, gli conferiscono un look versatile ed elegante, accentuato dai colori basic grigio fumo, nero e bianco con dettagli rossi.

Scoprile in offerta su eBay a 195,75€

Sneakers uomo Air Jordan Zoom Separate Mavericks

Le Separate Mavericks sono un modello di sneakers uomo della serie Air Jordan Zoom. Realizzate in tessuto sintetico e pelle suede, si distinguono per la tomaia bassa, la chiusura con lacci regolabile, l’intersuola realizzata con 2 diversi tipi di schiuma fusi insieme, pensati per offrire un mix ideale di ammortizzazione in base alla necessità del piede, e i colori accesi nelle tonalità del blu, con dettagli verdi, neri e bianchi.

Scoprile in offerta su eBay a 177,95€

Air Jordan Point Lane

Le sneakers uomo Jordan Point Lane mescolano elementi delle scarpe indossate da Michael Jordan durante le sue stagioni più memorabili: un mash-up che prende spunto dalle Air Jordan 3, 6 e 11 per creare una scarpa ispirata alla grandezza e senza compromessi nel suo comfort.

Il cappuccio sul tallone sagomato e il dettaglio del colletto traggono ispirazione dalle Air Jordan 3, le sovrapposizioni in pelle fanno riferimento all'intersuola delle Air Jordan 11 mentre i dettagli scolpiti, le linee dei punti e la linguetta sagomata ed elastica si ispirano alle Air Jordan 6.

Inoltre, sono realizzate in tessuto e pelle nei colori del nero e del rosso e sono dotate di un'unità Max Air 200 sotto il tallone, che offre un'ammortizzazione leggera e un fascino visivo iconico.

Scoprile in offerta su eBay a 204,65€