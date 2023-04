Evergreen e iconiche: le scarpe sportive scontate da avere assolutamente

Ognuno di noi ne ha almeno un paio nel suo guardaroba: di cosa stiamo parlando? Delle scarpe sportive! Ormai diventate un must, non vengono solo indossate con outfit casual, ma anche in occasioni importanti per un mix and match di sicuro effetto. Sì, perché il loro vantaggio è di essere belle e allo stesso tempo comode.

Perfette per fare lunghe passeggiate in città, sono anche le calzature da avere al piede quando pratichiamo sport perché sono comode e in grado di sostenere il piede nel corso delle differenti attività.

Praticamente sono le scarpe da indossare sempre e da acquistare per avere la calzatura ideale per ogni occasione. Con eBay.it avere una piccola “collezione” di scarpe sportive è semplice ed economico grazie alle offerte che il marketplace in cui si vende e si compra mette a disposizione dei suoi clienti.

Tra nuove proposte ed evergreen è arrivato il momento di fare acquisti senza temere per il nostro portafoglio.

Adatte per lo sport e il tempo libero: Diadora Dinamica

Con il suo stile semplice e pulito la scarpa Diadora Dinamica è ideale sia per lei che per lui perché si abbina a un outfit casual. Ideale per il tempo libero, è pensata anche per accompagnarci durante l’attività fisica perché grazie alla tomaia leggera, è come se non le avessimo al piede. Traspirante e con intersuola EVA, la scarpa traspirante può essere indossata anche per diverse ore al giorno mantenendo il piede sempre asciutto.

Clicca qui per acquistare la Diadora Dinamica con uno sconto del 43%

Direttamente dai campi da tennis: Puma Smash V2

Ispirate al mondo del tennis, le Puma Smash V2, rappresentano in pieno lo stile elegante di questo sport. Rivestita in pelle morbida, il classico logo a contrasto o nella stessa tinta della scarpa, rende la calzatura davvero iconica. Una volta indossate il piede sarà al sicuro e protetto grazie all’ottima vestibilità e sensibilità.

Acquista qui le Puma Smash V2 con uno sconto del 21%

Un classico rivisitato: Adidas Superstar W

Le scarpe Adidas sono un grande classico quando si parla di scarpe sportive. Il brand ha sempre puntato sulla qualità e sul design e questo modello riesce a mixare entrambe le esigenze. Le strisce laterali diventate ormai il segno distintivo di Adidas, in questa versione sono declinate in nero. La cura del dettaglio fa delle calzature, la scarpa che ci accompagnerà in ogni occasione grazie anche alla qualità dei materiali e a un prezzo conveniente con le offerte eBay.it.

Scopri dove acquistare le Adidas Superstar W con uno sconto del 30%

Per chi ama lo streetstyle: Nike Air Force 1

Affondano le loro radici nel mondo della pallacanestro le Nike Air Force 1 grazie alla collaborazione del brand con il giocatore di basket Bruce Kilgore e in un attimo sono diventate il simbolo dello streetstyle. Le linee minimal e la suola ammortizzata permettono alla scarpa di essere la compagna ideale per ogni tipo di sport da quello in palestra a quello sull’asfalto.

Clicca qui per acquistare le Nike Air Force 1

Le scarpe sportive per eccellenza: Adidas Stan Smith

Iconiche e dal design elegante: le Adidas Stan Smith sono le scarpe sportive che gli amanti dello stile essenziale deve avere nel suo guardaroba. Disegnate dal tennista Roberts Haillet nel 1964, da quel momento sono diventate tra le calzature più amate grazie alla loro versatilità e comodità. Il modello unisex con la tomaia in pelle, è comodo e può essere indossato tutto il giorno mantenendo il piede protetto e asciutto.

Clicca qui per acquistare le Adidas Stan Smith

Un evergreen: scarpe Superga

Sono le scarpe sportive che non passano mai di moda e che possono essere indossate sia con un look casual sia con uno più formale. La Superga sono le calzature realizzata in tela leggera e con la suola in gomma, regalano ai piedi il massimo del comfort perché sono traspiranti e possono essere indossate anche diverse ore di seguito.

Acquista qui le scarpe Superga con uno sconto del 23%

Le scarpe sportive sono immancabili nell’armadio degli adulti, ma anche in quello dei più piccoli. Con eBay.it e le sue offerte possiamo acquistare i modelli preferiti dai bambini a prezzi scontati come: