Scarponi e accessori per il trekking in offerta: approfitta di un super codice sconto

Scarponi e accessori per il trekking in montagna in sconto: non è difficile come sembra trovare ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra prossima uscita, basta sapere dove cercare. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi compra e chi vende, infatti, puoi trovare una vasta selezione di calzature, bussole, impermeabili, bacchette e tutto ciò che potrà aiutarti per la prossima escursione in quota.

Scarponi e attrezzatura per il trekking in offerta

Tendenzialmente si tende a sottovalutare l'attrezzatura di cui si ha bisogno in montagna, in particolar modo se siamo appassionati di lunghe camminate, anche su tracciati impervi. Gli scarponi hanno una suola con un buon grip? Mantengono salda la caviglia? Abbiamo borracce termiche e bastoncini da trekking? Una coperta nel caso dovessimo fare una pausa o stenderci su un prato?

Se sei escursionista e non solo, il marketplace in cui si vende e si compra, ha in serbo un coupon attivo fino al 31 luglio per acquistare tutto quello che vuoi a prezzi scontati. Devi solo:

Scegliere l’articolo che preferisci per il trekking, ma anche un capo d’abbigliamento, orologi o i prodotti per la salute e la bellezza

Inserire il codice SALDIESTATE22

Ottenere uno sconto del 20% sulla spesa totale per un massimo di 100 euro

Il coupon è valido per due utilizzi, su una spesa minima di 15 euro.

Vediamo ora, di seguito, quali scarponi e accessori per il trekking puoi acquistare su eBay.it, in super offerta e approfittando di un ulteriore coupon sconto, che ti permetterà di risparmiare un 20% aggiuntivo sul prezzo di listino già scontato.

Il giusto scarpone per il trekking

È spesso molto difficile scegliere la giusta pedula per affrontare anche le salite più ostiche e impervie in montagna. Per non sbagliare, è opportuno controllare alcuni piccoli particolari: è importante, una volta calzato lo scarponcino, che rimanga uno spazio di circa un centimetro davanti alle dita; la pedula deve avvolgere bene il piede e la caviglia, in modo da garantire la giusta stabilità. Non solo, è importante che la suola gommata garantisca un ottimo grip. Su eBay.it puoi trovarne di differenti brand, eccone alcuni in offerta:

Scarpone Dolomite Moena GTX

Scarpone Salewa MS Wildfire Edge Mid GTX

Scarpone San Marco Donna Trekking Swing Stx Wmn

Zaino in tessuto per il trekking

Capiente e resistente, è l'ideale per conservare generi di prima necessità e accessori che potrebbero essere indispensabili nel corso della vostra camminata in montagna. Multitasche e con cerniere rinforzate, è super resistente grazie al tessuto canvas. Alto 40 centimetri e largo 32, ha una profondità di 23 centimetri, che consente di non lasciare proprio nulla a casa.

Compra qui il tuo zaino per il trekking in sconto

Impermeabile per la pioggia

Quando si va a camminare in montagna, è sempre bene avere con sé un poncho per proteggersi dalle intemperie. Se cerchi un impermeabile per la pioggia, su eBay.it trovi quello che fa per te, al prezzo migliore sul mercato. Dal peso di 300 grammi, è realizzato in materiale super resistente, al 100% in poliestere e rivestito a sua volta in poliuretano. Si contraddistingue per un ampio cappuccio e una borsa per il trasporto con pratico cordino per la chiusura.

Acquista qui il tuo poncho impermeabile in offerta

Bastoncini per il trekking

I bastoncini per il trekking sono un accessorio davvero importante quando stiamo camminando su stradine di montagna in salita. Perché? Aiutano a scaricare una parte dell'impatto concentrato sulle gambe e trasferirlo quindi alle braccia. Grazie ai bastoncini, l'escursionista evita di sovraccaricare troppo le ginocchia. Su eBay.it è possibile trovarne di diversi brand e per differenti tipi di salita. Tra i maggiormente scontati ci sono: