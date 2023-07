Strumenti e accessori imperdibili per il trekking estivo: le migliori offerte da non perdere

Pronti a partire per le vacanze? Se per quest'anno avete deciso di avventurarvi in un viaggio diverso dal solito, lontano dalle solite mete estive fatte di spiaggia e mare, con ogni probabilità avete deciso di dedicarvi al campeggio e all'escursionismo. Non certo un'esperienza di viaggio semplice, di certo non per i neofiti, ecco perché è importante - anzi fondamentale - partire preparati, senza dimenticare gli accessori fondamentali.

Accessori per l'escursionismo in super sconto

Se ne siete sprovvisti, o dovete fare ulteriori acquisti, non temete: è attivo un coupon del 20% messo a disposizione da eBay.it, per fare i vostri acquisti in totale relax, risparmiando, molto, sulle vostre spese per il viaggio. Il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista fornisce un codice sconto con le seguenti caratteristiche:

Codice: SALDIESTATE23

Valore coupon: 20%

Spesa minima: 15 euro

Sconto massimo per utilizzo: 100 euro

Utilizzi: massimo 2 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 200 euro

Periodo di validità: fino alle 23.59 del 23 luglio 2023

Siete pronti a camminare e macinare chilometri lungo strade sterrate o sentieri di montagna, e affrontare la notte in campeggio o trovando una piazzola di fortuna in quota? Su eBay.it potete trovare tutto ciò che vi serve, per arrivare a destinazione preparati, senza il rischio di andare incontro a delle brutte sorprese. Ecco di seguito una selezione di prodotti per montagna ed escursionismo che potrebbero fare al caso vostro.

Scarponi da trekking

Questi scarponi da trekking della Dolomite sono il non plus ultra delle scarpe da montagna. Resistenti e dinamiche, favoriscono la camminata anche ad alte quote e sui sentieri più impervi e difficili da affrontare. Ideali in ogni condizione di utilizzo, sono realizzati in goretex, risultano quindi impermeabili alla pioggia, proteggendo il vostro piede in casi di pioggia o condizioni meteorologiche avverse.

Una pedula indispensabile per affrontare la vostra vacanza con allacciatura in grado di garantire stabilità alla caviglia e suola alta e resistente, adatta ad ogni tracciato. Oggi la potete acquistare approfittando di un incredibile coupon sconto del 20%.

Compra qui il tuo scarpone da trekking Dolomite

Bastoncini da trekking

Nei sentieri più impervi o più complessi da affrontare, avere con sé una buona coppia di bastoncini da trekking è essenziale. Questi bastoncini prodotti da Leki sono dotati di impugnatura ergonomica e pratico guantino per tenerli sempre fissati alla mano, senza il rischio di perderli durante le vostre escursioni.

Regolabili in lunghezza, si adattano facilmente all'altezza delle persone. Uno strumento importante per escursionisti più o meno avanzati, per affrontare le proprie camminate in totale sicurezza.

Acquista ora i tuoi bastoncini da trekking

Strumenti per il relax

Dopo una lunga camminata o escursione, è indispensabile prendersi una pausa e rilassarsi, per recuperare le forze per il pomeriggio o la giornata successiva. Ecco che la vostra attrezzatura non può mancare di tutto l'occorrente per riposarvi e recuperare le forze. Se siete in viaggio con una tenda da escursionista, tra la vostra attrezzatura non possono di certo mancare:

Un set di sedie pieghevoli da campeggio con astuccio per contenerle

da campeggio con astuccio per contenerle un tavolo da picnic in alluminio pieghevole. Leggero e maneggevole, da portare sempre con voi in vacanza

in alluminio pieghevole. Leggero e maneggevole, da portare sempre con voi in vacanza per i più 'avanzati', può essere utile anche una cucina da campeggio dotata di paravento

Tenda da tetto

Non è per tutti, ma solo per i più avanzati. Se siete degli escursionisti provetti, e amate avventurarvi da soli, in compagnia di amici o con la vostra famiglia in montagna o zone più impervie, per trascorrere la notte potreste preferire, anziché la classica tenda da terra, una tenda avanzata da installare, nel vero senso della parola, sul tettuccio della vostra automobile.

Questa tenda da tetto, progettata da Swordfish, è realizzata secondo i più elevati standard di sicurezza e protezione, ed è dotata di una pratica scala, da fissare al veicolo e al suolo (per salire e scendere senza rischi). Una soluzione ideale per evitare di fare incontri ravvicinati con insetti o 'fauna' autoctona che potrebbero rendere poco piacevole le vostre nottate d'estate.

Acquista qui la tua tenda da tetto