Tech Week: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e tutti i migliori accessori in super sconto fino al 60%

Dalle console di ultima generazione a pezzi pregiati per collezionisti. Dai controller alle videocamere in HD, passando per volante e pedaliera per gli amanti dei videogame a tema auto sportive. Tutto il necessario per gli amanti dei videogame è a prezzo di saldo

Tantissimi prodotti di tecnologia a metà del loro prezzo, senza spese di spedizione. Se dovete acquistare smartphone scontati, personal computer, televisori a prezzo di saldo o console e videogame, è arrivato il momento dell'anno più adatto per farlo. Non è periodo di saldi, ma è come lo fosse, grazie alla Tech Week, che da lunedì 8 e fino a lunedì 15 marzo permette di assicurarsi tutta la tecnologia di cui si ha bisogno ad un piccolo prezzo.

Videogiochi e console fino al 60% di sconto

eBay.it non è solo il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, è anche il portale che per 8 giorni permette di acquistare il dispositivo dei propri sogni ad un piccolo prezzo. Facciamo un esempio: dovete cambiare la vostra vecchia console o semplicemente desiderate tanto l'ultimo modello? Vostro figlio o il nipotino vi hanno chiesto un videogame introvabile? Tutto quello che cercate, lo potrete trovare a prezzo speciale, e non dovrete nemmeno pagare le spese di trasporto, perché saranno incluse nel prezzo.

Per chi deve acquistare una nuova console, che sia il modello più recente o uno che ha fatto la storia, e quindi per collezionisti, la scelta è molto ampia e scontata.

PlayStation 4 Slim

Fintanto che la nuova console non tornerà disponibile (sì, la 5), PlayStation 4 continua ad essere la console regina. Nella versione slim, supporta la connessione WiFi, i Blue-Ray Disc e garantisce fino a 500 GB di memorizzazione dati. E la disponibilità di videogame giocabili e scontati, su eBay.it, è vastissima per non approfittarne.

Nintendo Switch

La console portatile per eccellenza, che può essere sfruttata anche come console casalinga. Nintendo Switch ha uno schermo da 6,2 pollici con touch screen e multi-touch capacitivo che permette di godere di un'esperienza di gioco incredibile, portandola comodamente all'interno dello zaino. La console indispensabile per chi non può fare a meno dei suoi videogiochi quando è in viaggio, sui mezzi pubblici o in vacanza.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite è la versione più leggera di Nintendo Switch, compatta, leggera e con i comandi integrati. È il dispositivo pensato per il gioco in mobilità, che permette di giocare fino a 8 giocatori in modalità online. Inoltre, è compatibile con tutti i software Nintendo che possono essere giocati in modalità portatile.

Xbox Series X

Xbox Series X, la console più veloce e potente che sia possibile, ad oggi, trovare sul mercato. Migliaia i titoli giocabili, di quattro generazioni di console. Tutti i videogame sono retro-compatibili e in grado di adattarsi alla differente qualità video. Si tratta della console domestica che tutti vorrebbero, con una capacità di memorizzazione da 1 terabyte.

Xbox Series S

Xbox Series S è la sorella minore di Series X, la più piccola - e aggiungiamo elegante - console Microsoft mai esistita. Veloce e con prestazioni di livello, è la piattaforma di ultima generazione a prezzo accessibile. Il pacchetto completo, oltre alla console, include controller wireless, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione.

Xbox 360

Xbox 360 è la prima console Microsoft ad aver appassionato gli amanti dei videogame. Oggi è obsoleta, ma sono molti i "nerd" che non si lasceranno sfuggire la possibilità di possederne una nuova e con sigilli a prezzo di saldo. Un'occasione anche per i collezionisti del comparto tech.

Non solo console. Con la Tech Week, infatti, è possibile accedere anche a moltissimi accessori utili in sconto fino al 60% e con spedizione gratuita. Se siete già i felici possessori di una PlayStation, di una Xbox o di una Nintendo Switch, quindi, potrebbero interessarvi:

E se ancora non vi basta e sentite il bisogno di allargare il vostro parco videogiochi, potrete scegliere tra una vastissima scelta di videogiochi per console in super sconto. Sono disponibili titoli di qualsiasi genere, adatti per grandi e piccini.