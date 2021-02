Casual o sportivo? Come rinnovare il look con capi scontati fino al 70%

Spesso quando si deve scegliere l’abbigliamento giusto per il proprio outfit si possono avere dei dubbi, soprattutto se gli stili e i look sembrano avere molti punti in comune. Questo è il caso dell’abbigliamento casual e di quello sportivo, utilizzati nel tempo libero e non solo.

Se volete evitare di fare confusione e non volete comunque rinunciare alle caratteristiche di entrambi, per avere un guardaroba completo, su eBay.it, l’online commerce per vendere e comprare, è possibile acquistare tanti capi con sconti fino al 70%.

Curiosi di scoprire come avere un look sportivo o casual perfetti?

Abbigliamento Casual

Quando si parla di look casual la parola d’ordine è comodità, ma arricchita con tocchi di stile che rendono unico e personale il vostro outfit. L’abbigliamento adatto al tempo libero ha bisogno di un’attenta cura al dettaglio, per vestire in modo confortevole e rimanere eleganti.

Camice, maglie e t-shirt

Per un look informale meglio prediligere capi in cotone o materiali naturali a tinta unita o con fantasie poco appariscenti. Per essere alla moda e comodi, i capi irrinunciabili sono:

maglioni a girocollo;

maglioni a dolcevita

maglioni con scollo a V,

cardigan.

Pantaloni

Il modello jeans è il più gettonato perché regala uno stile metropolitano, senza rinunciare alla comodità. L’importante è scegliere tessuti opachi dal taglio skinny, da abbinare a maglioni oversize.

Giacconi

Sagomato e realizzato con un tessuto impermeabile, il caposcala deve essere comodo ma di classe, quindi è impossibile non avere nell’armadio:

piumini;

giacconi lunghi;

giacconi corti;

trench.

Scarpe

Il modello che incarna in pieno lo stile casual è la sneakers: Adidas, Superga, Diadora, Reebok la scelta è ampia e con gli sconti eBay.it fino al 70%, potete acquistare quella che si adatta meglio ai vostri gusti, l’importante è avere scarpe comode e discrete da abbinare a qualsiasi outfit.

Accessori

Quando si parla di outfit, gli accessori non possono essere tralasciati, perché scegliere quelli sbagliati può fare la differenza tra un look trasandato e uno curato. Dalle borse agli zaini fino ai gioielli, tutto deve essere bilanciato e seguire una sola regola, sia per lui che per lei: less is more! Per dare un tocco in più al vostro outfit potete scegliere orologi, bracciali, orecchini e collane dallo stile vintage.

Capelli

Sembra scontato, ma anche i capelli hanno un ruolo centrale quando si parla di outfit. I tagli naturali e le acconciature semplici da realizzare con un colpo di asciugacapelli possono valorizzare il look e dare un effetto sbarazzino e sofisticato al tempo stesso.

Abbigliamento sportivo

Nell’immaginario di molti, abbigliamento sportivo vuol dire avere un guardaroba con indumenti tecnici e prodotti che richiamano una particolare attività fisica. In realtà, vestirsi con questo stile non significa essere trasandati, la comodità si può sposare alla perfezione con un outfit trendy, mixando nel modo giusto i capi.

Maglie

Il capo da avere assolutamente nell’armadio quando si segue lo stile sporty è la felpa: scelta con cura e con qualche dettaglio colorato, può diventare un capo fashion. Con cappuccio o senza, oversize o indossata sotto ad una giacca di pelle, rispecchia in pieno questo look. Accanto al capo iconico dell’outfit sportivo non possono mancare canotte, top e t-shirt bianche, l’importante è scegliere tessuti di cotone e traspiranti.

Pantaloni

I pantaloni della tuta e i leggins che per molti si possono indossare solo in palestra possono anche entrare a far parte del guardaroba quotidiano. La tuta in cotone con elastico e banda laterale o i leggins con inserti colorati si trasformano in un capo di tendenza e alla moda se abbinati con maglioncini o t-shirt più aderenti.

Giubbini

Design moderni, colori di tendenza e dettagli originali sono le caratteristiche principali di un giacca sportiva. Utilizzabile sia per il tempo libero che per l’attività sportiva, questo caposcala è un must-have per chi sceglie lo stile sporty.

Scarpe

Le scarpe sono l’accessorio più importante per chi indossa un outfit sportivo: colorate, vistose e appariscenti, con le sneakers non è vietato osare e si possono acquistare su eBay.it, il marketplace in cui è possibile vendere e comprare, con sconti fino al 70%. I modelli fluo o colorati di sicuro non passano inosservati, l’importante è non rinunciare alla comodità!

Accessori

Se con le scarpe si può “esagerare”, quando parliamo di accessori è meglio scegliere uno stile sottotono e minimal e optare per pochi oggetti, ma funzionali. Per un vero sportivo è impossibile uscire di casa senza uno zaino in cui conservare l’indispensabile. Inoltre, chi fa dell’abbigliamento sporty non solo una questione di look, ma anche uno stile di vita, avere un orologio che mantiene sotto controllo le prestazioni è d’obbligo.

Capelli

La praticità è il tratto distintivo del look sportivo e anche le acconciature non devono essere da meno. Se per le donne code di cavallo e trecce sono irrinunciabili, gli uomini devono avere tagli di tendenza, ma l’importante è che siano semplici e naturali.