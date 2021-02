Tutto quello che non può mancare in una postazione da gaming al 60% di sconto

Super promozioni per creare da zero il proprio fortino da gamer: dai monitor alle casse, passando per le console

Sei un gamer avanzato o un semplice appassionato che ha bisogno di fare una passo avanti per entrare nel mondo dei "pro"? In un caso come nell'altro, è importante partire dalle basi e crearsi il giusto ecosistema, meglio ancora se si riesce a farlo senza svuotarsi troppo il portafoglio. In questo articolo ti spieghiamo come puoi creare la tua perfetta postazione da gaming con sconti fino al 60%.

Su eBay sconti fino al 60% per i gamer

Console, monitor, dispositivi audio sono alcuni degli elementi chiave per costruire la postazione perfetta per il gamer: non basta infatti avere a disposizione un joystick e un videogioco, bisogna addentrarsi in un mondo fatto di accessori e "chicche" da nerd, dispositivi alle volte utili, alle volte in grado di fare un ottimo contorno. Se sei solo agli inizi, tuttavia, è fondamentale partire dalle basi: tutto ciò che ti serve davvero per costruire la postazione da gaming perfetta lo trovi scontato su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista.

La postazione di un gamer può prevedere una o più console oppure pc con determinate configurazioni che lo rendono potente e performante. C'è anche chi non si fa mancare nulla, e alterna con disinvoltura la PlayStation 4 PS4 o computer. Cambiano i supporti fisici, chi usa il pc necessita infatti di una scrivania e di una poltrona da gamer, mentre la console può essere utilizzata anche stando comodamente sdraiati in divano, ma ci sono degli indispensabili che servono per entrambe le tipologie di videogiocatori. Vediamo quali.

Il miglior monitor per la tua postazione da gaming

Se vuoi creare la perfetta postazione da gaming, fai attenzione alla scelta del monitor, varia a seconda che ti serva per giocare su personal computer o console. Ecco di seguito le caratteristiche che devono avere:

Monitor per giocare su console: il gaming su console utilizza al massimo 60 Hz, ecco perché acquistare degli schermi con frequenza di aggiornamento a 144 Hz o addirittura di più, è completamente inutile

Monitor per giocare su pc: cui si può "osare" di più. Per i gamer che prediligono il personal computer è opportuno indirizzarsi verso dei display con refresh rate da 144 o addirittura 240 Hz.

Non deve stupire che in un caso e nell'altro i prezzi siano nettamente differenti. Su eBay.it hai la possibilità di trovare un'ampia gamma di monitor da gaming scontati. Non sempre il giusto compromesso è quello di acquistare un monitor medio per qualità e prezzo, spesso è meglio approfittare di sconti importanti per acquistare lo schermo migliore al prezzo più conveniente. Ora sai dove trovarlo.

Casse da gamer in sconto

Non è solo questione di monitor, tuttavia. Una postazione da gamer che si rispetti non può prescindere da un audio di alta qualità. Su eBay.it hai la possibilità di trovare le migliori casse sul mercato a sconti mai visti prima. Pensati di fronte al pc o con il joypad della tua console in mano, impegnato in una sessione di gioco, immerso completamente nella tua esperienza ludica: avere l'audio che "ti gira intorno" è un fattore di immersione che ha il suo perché. Le possibilità sono molte, è possibile optare per

Molto dipende anche dalla dimensione della stanza nel quale collocherai la tua postazione da videogiocatore privilegiato. Potresti anche preferire l'audio direttamente nelle orecchie, degli ottimi auricolari Bluetooth in sconto possono fare al caso tuo. I consigli per i gamer non finiscono qui: a seconda dei tuoi gusti ed esigenze dovrai dotarti di: