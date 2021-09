Un tuffo nella tecnologia: smartphone, tv e notebook al miglior prezzo

Di tecnologia non se ne hai mai abbastanza, ecco perché se state cercando uno smartphone Apple o Xiaomi in sconto, un nuovo computer portatile per svago o lavoro, e perché no un televisore, questo è il momento che fa al caso vostro. All'ormai rientro definitivo dalle vacanze, eBay.it ha pensato di offrire una promozione irrinunciabile su tutti i prodotti tecnologici.

Sconti imperdibili sulla tecnologia

Grazie al codice sconto BACKTOTECH, sarà possibile risparmiare fino ad un massimo di 50 euro sui vostri prossimi acquisti tech. Ma vediamo come fare per acquistare uno smartphone in sconto o un pc senza svenarsi troppo:

accedi ad eBay.it e seleziona i prodotti che preferisci

inserisci tutto quanto a carrello

prima di finalizzare l'acquisto, utilizza il coupon sconto BACKTOTECH, che ti permetterà di risparmiare il 5% del totale, fino ad un massimo di 50 euro

Alcune buone notizie: sarà possibile fare acquisti dal 13 al 26 settembre; ciascun coupon sconto per l'acquisto di tecnologia a prezzo di saldo potrà essere utilizzato dallo stesso utente fino a 3 volte, per un risparmio complessivo fino a 150 euro.

La gamma di prodotti tra cui è possibile scegliere è veramente molto ampia, e già di per sé presenta prezzi scontati ai quali è difficile rinunciare. Se sei un patito di tecnologia o hai bisogno di cambiare smartphone o pc, ecco alcune categorie di prodotto che potrebbero interessarti (e alle quali potrai applicare il super sconto di eBay.it).

Smartphone in sconto

C'è solo l'imbarazzo della scelta. È possibile infatti acquistare iPhone in sconto, smartphone Xiaomi, Samsung e ancora Oppo, Huawei, tutti a prezzi incredibili. In più, è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo fino a 50 euro, che fa sempre comodo.

Notebook

Acquista qui il tuo iPhone in sconto

Trovi i migliori personal computer portatili, differenti per dimensione e prestazioni, così come per prezzo. Potrai contare anche su una selezione di pc fissi, se devi lavorare da casa e hai bisogno di una "macchina" che performi sempre al meglio. I prezzi sono competitivi e il coupon di eBay.it ti permette di risparmiare ancora di più sul prezzo d'acquisto. Perché non approfittarne? Compra qui il tuo nuovo notebook

Smart tv

Sconti fino a 50 euro (da aggiungere a prezzi già di per loro molto vantaggiosi) su una vasta selezione di smart tv di ogni marca, modello e dimensioni. Ce n'è per tutte le esigenze, da quella di ultima generazione a quella più economica ma comunque in grado di soddisfare a pieno le esigenze dell'utente finale. Godersi una partita di calcio, un film o una serie tv sarà molto meglio di prima.

Compra qui la tua smart tv

Se non hai bisogno di nulla di specifico, e preferisci vedere cosa propongono i brand più noti, da Apple a Xiaomi, passando per Samsung e Huawei, ecco una selezione di marchi che fanno al caso tuo: