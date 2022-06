Piscine, barbecue e sdraio in offerta per arredare il giardino in modo trendy

Avere l’esterno di casa curato e arredato, può dare un valore in più all’appartamento. Per sistemarlo con gusto ci vuole davvero poco! Basta seguire le ultime tendenze, scegliere elementi indispensabili, le sedute più comode, ma soprattutto approfittare delle offerte eBay.it.

Quando si parla di prodotti di qualità in grado di seguire i trend del momento impossibile non pensare al marketplace in cui si vende e si compra e ai suoi prezzi convenienti, una combo che permetterà di avere un esterno invidiabile, senza spendere una fortuna.

Oltre agli sconti, possiamo acquistare tutto quello che ci serve per il giardino o il terrazzo grazie al coupon del 20% su una spesa minima di 15 euro.

Per trascorrere le giornate al sole e sfruttare in pieno lo spazio esterno dobbiamo:

Scegliere gli elementi d’arredo che renderanno unico il giardino

Il codice può essere utilizzato fino al 30 giugno da ogni utente per un massimo di due volte!

Scopriamo i must have per arredare l’esterno

Tavoli e tavolini

Fulcro del giardino, tavoli o tavolini, sono l’elemento d’arredo ideale per rilassarci in solitudine o condividere piacevoli momenti conviviali. I tavoli, infatti, ci permettono di organizzare un bel pranzo o una cena stando comodamente seduti. I tavolini meno formali, invece, sono perfetti se abbiamo poco spazio o per organizzare piacevoli colazioni all’aperto. Tra i modelli immancabili ci sono:

Sedie a sdraio

Quando si parla di arredamento il concetto di “less is more” è sempre valido, ancora di più quando si tratta dell’esterno. Praticità e comodità sono il tratto distintivo delle sedie, in particolare di quelle a sdraio che devono far rilassare e rendere l’ambiente armonioso, impossibile rinunciare a:

Dondoli

Le calde giornate estive sono perfette per concedersi qualche ora di relax e staccare dalla routine quotidiana. Per questo in giardino non può mancare il dondolo, oltre ad essere estremamente comodo è un elemento scenografico che renderà l’esterno davvero di tendenza. Per concedersi il meritato riposo, su eBay.it è possibile acquistare:

Barbecue

Avere un giardino o un terrazzo consente di organizzare cene e pranzi con i nostri amici e tra le attività preferite c’è senza dubbio la grigliata. Per avere risultati impeccabile il barbecue fa la differenza, l’importante è sceglierlo in base alle proprie esigenze e allo spazio a disposizione, come:

Piscina

Con il caldo e le temperature alte abbiamo sognato spesso di fare un tuffo in piscina, con il giardino e le offerte eBay.it possiamo rinfrescarci rimanendo comodamente a casa. Le piscine fuori terra, autoportanti o quelle pensate solo per i bambini sono tra gli elementi indispensabili in terrazzo, basta solo scegliere quelle adatte all’outdoor e concederci un tuffo rinfrescante. Tra i modelli da acquistare ci sono:

Piscina gonfiabile da giardino con uno sconto del 33%

Piscina fuori terra rettangolare scontata del 33%

Piscina gonfiabile bambini