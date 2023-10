I set Lego più belli possono essere tuoi in super offerta

Per grandi e piccini. Insomma, un po' per tutti. I set Lego sono un vero e proprio must che non tramonta mai. C'è chi li colleziona con scrupolo e li lascia all'interno della propria scatola, chi ama comporli, chi anche li custodisce gelosamente all'interno di teche in vetro per evitarne il contatto con la polvere.

Set Lego in offerta da non perdere

Che tu faccia parte di una categoria di appassionati Lego o dell'altra, se i mattoncini colorati danesi sono - si esagera, naturalmente - una delle tue ragioni di vita, allora questo è il momento giusto per farne incetta, perché sono proposti sul mercato a dei prezzi davvero vantaggiosi. Tradotto: difficile rinunciare all'acquisto di set Lego in super offerta.

Ma dove è possibile acquistare i mattoncini Lego in sconto? La risposta è più semplice di quanto si potrebbe immaginare: eBay.it, marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, mette a disposizione un vasto assortimento di set a prezzi concorrenziali. Curioso di scoprirli? Ecco di seguito alcune offerte che noi consideriamo imperdibili.

Albero Bonsai

Il set Lego per chi ama rilassarsi, componendo i mattoncini colorati e ammirandone il risultato finale. Questo Bonsai, progettato per gli adulti, include 878 pezzi, e una volta costruito diventa un bellissimo oggetto - o pianta - da esposizione di circa 18 centimetri di altezza.

Il kit di costruzione dell’Albero Bonsai è un regalo unico o un progetto immersivo per chiunque ami gli alberi bonsai, le piante o la costruzione creativa con i pezzi Lego. Include pezzi intercambiabili in modo da poter modellare l’albero bonsai con le classiche foglie verdi o i vivaci fiori di ciliegio rosa.

Tumbler di Batman

Il Tumbler di Batman, direttamente dalla dalla trilogia del Cavaliere Oscuro è dotato di un tetto apribile, che fornisce l'accesso ai sedili del conducente e del passeggero e al pannello di controllo. Le minifigure di Batman e The Joker sono incluse all'interno del kit.

Un set Lego imperdibile per gli amanti della saga di Batman: il veicolo misura 16 centimetri in altezza, 45 in lunghezza e 25 in larghezza, e si combina al meglio con gli altri set dell'universo dell'uomo pipistrello. Un'esperienza di costruzione unica, con oltre 2.000 mattoncini tutti da comporre. Un set per appassionati avanzati, ma adatto anche ai più piccoli se seguiti da un adulto.

Jeep Lego Technic

Il kit in questione contiene la riproduzione Lego di una Jeep Wrangler con livrea gialla e nera realistica, perfetto sia per giocare sia da esposizione. Questo set di fuoristrada 4x4, contiene i dettagli originali del veicolo, come i classici fari rotondi, radiatore a sette feritoie, ruota di scorta e sedili posteriori reclinabili.

Adatto per grandi e piccini, è l'ideale per gli amanti di automobili e fuoristrada. Pensato per appassionati dai 9 anni in su, il kit consta di un totale di 665 fantastici mattoncini colorati.

Castello di Hogwarts

Rivivi le emozioni di Harry Potter con la fantastica riproduzione Lego del Castello di Hogwarts. Un kit pensato per adulti, che consta di 2660 mattoncini colorati. Questo modello in scala ricrea i dettagli più riconoscibili dell'iconico edificio, come la torre principale, torre di astronomia e la sala grande.

Con questo modello Lego potrai rivivere la magica atmosfera delle ambientazioni senza tempo di Harry Potter. Un set unico e da esposizione, che farà bella figura nelle abitazioni degli amanti della saga firmata da J.K. Rowling.

Concorde

Questo set Lego ti permetterà di costruire una replica dettagliata del Concorde, aereo passeggeri commerciale supersonico più famoso del mondo con un progetto coinvolgente che fa volare la creatività.

Una riproduzione fedelissima, caratterizzata da muso e visore inclinabili, area con posti a sedere accessibili e carrello di atterraggio di cosa aggiuntivo. Pensato per costruttori esperti e adulti, è dotato di 2083 pezzi con i quali potrai valorizzare le tue capacità ingegneristiche.

