I set Lego di Star Wars, Harry Potter e Batman sono in super offerta

Appassionano bambini e adulti, perché sono un evergreen che non tramonta mai. C'è chi li colleziona, chi ama comporli e chi ancora li custodisce gelosamente all'interno della scatola (consapevole che negli anni acquisiscono valore): ebbene, oggi è possibile acquistare set Lego esclusivi in sconto grazie a eBay.it.

Set Lego in offerta

Proprio così, il marketplace che mette in comunicazione chi acquista e chi vende, infatti, garantisce una vasta selezione di set Lego in offerta. Chi ama i mattoncini danesi sa bene che si tratta di un'eventualità molto remota quella di trovarli in sconto: si tratta, quindi, di un'occasione da non perdere. Le proposte di eBay.it sono davvero numerose, noi ve ne segnaliamo alcune molto interessanti e di pregio.

Millennium Falcon

Uno dei set più ambiti negli scorsi anni, è in super offerta su eBay.it. Il favoloso Millennium Falcon di Star Wars dispone di 7.500 elementi, ed è ricca di fantastici dettagli: gli intricati dettagli della fusoliera, la parabola sensore, i cannoni a quattro laser superiori e inferiori, le 7 gambe di atterraggio, e molto altro. L'astronave di Ian Solo è in super offerta a 699 euro, con uno sconto del 20%.

Castello di Hogwarts

Porta in vita la magia nel Castello di Hogwarts. Questo set da collezione Lego a tema Harry Potter, estremamente dettagliato, contiene oltre 6.000 pezzi e offre un’esperienza di costruzione altamente gratificante. Contiene tanti iconici accessori e location dei film di Harry Potter, tra cui torri, torrette, sale, aule, creature. È il regalo perfetto per i fan di Harry Potter. E oggi è in sconto del 21%.

Batmobile Tumbler

Uno dei veicoli più iconici del cinema, la Batmobile Tumbler, accattivante modello in mattoncini Lego creato pensando agli adulti e agli appassionati dell'uomo pipistrello. Questa macchina corazzata per combattere il crimine è un pezzo da collezione della serie dedicata a Batman, che fornirà grandi soddisfazioni molto tempo dopo che il lavoro di costruzione pratico e creativo sarà finito.

Il veicolo misura 16 centimetri di altezza, 45 di lunghezza e 25 di larghezza, e si combina facilmente con altri set Lego Dc Batman. Su eBay.it lo trovi in sconto del 20%.

Ghostbusters Ecto-1

L'iconica automobile dei Ghostbusters riprodotta con mattoncini Lego. Questo particolare modello è basato sul film 'Ghostbusters: Legacy', ed è dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell'auto originale.

Il kit di costruzione è perfetto per gli appassionati dei mattoncini danesi e dei celebri film degli 'acchiappafantasmi', così come per chi è alla ricerca di un nuovo modello di auto da costruire o semplicemente di un coinvolgente progetto pratico a cui dedicarsi.

Altri set Lego in offerta