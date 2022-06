Gli indispensabili per preparare la pelle all’estate a prezzi convenienti

La pelle è il più grande indicatore della salute del nostro corpo, ma una serie di fattori possono indebolirla e creare fastidiosi inestetismi. Il passaggio dall’inverno all’estate è quello più particolare, perché l’epidermide è reduce da una stagione in cui l’umidità e il freddo l’hanno messa a dura prova e nello stesso tempo si va incontro ad un periodo dell’anno in cui siamo maggiormente esposti al sole.

Prendersi cura della pelle è una pratica che deve essere svolta durante tutto l’anno, ma è proprio in previsione delle vacanze che dobbiamo proteggerla. Prima di stenderci sul lettino e ottenere l’abbronzatura tanto desiderata bisogna preparare e proteggere la cute: ad aiutarci nella skincare quotidiana ci pensa eBay.it con una serie di prodotti, non solo per la depilazione e la rasatura, pensati per la cura e il benessere dell’epidermide. Tra creme solari, integratori ed esfolianti il marketplace in cui si vende e si compra ha tutto quello che ci serve pronto ad essere messo in valigia.

Prendersi cura della pelle del viso tutto l’anno

La pelle del viso è la più delicata e richiede cure maggiori rispetto a quella del resto del corpo, perché è la più esposta alle intemperie e al freddo che alterano il suo equilibrio e possono farla seccare. Le regole che vanno bene per tutto l’anno sono quelle di utilizzare il latte o il gel detergente e applicare una crema idratante.

Preparare la pelle del viso prima di esporsi al sole

Anche se ci sono delle regole che valgono per 12 mesi, prima di esporsi al sole bisogna inserire nella routine quotidiana dei passaggi in più per abbronzarsi al meglio e non avere danni. Oltre ad idratarsi e dare alla pelle il giusto nutrimento, occorre assumere degli integratori a base di vitamina A e betacarotene. Assunti circa un mese prima delle vacanze aiutano a produrre la melanina e preparare la pelle del viso ai raggi UV. Un aiuto in più poi, arriva come sempre dalla crema idratante da applicare dopo aver realizzato la skinkare quotidiana.

I prodotti immancabili quando siamo in vacanza

In estate i raggi del sole e la salsedine colpiscono di più la pelle del viso che tende a seccarsi e disidratarsi, per questo durante l’esposizione al sole deve essere curata costantemente e gli integratori sono l’aiuto immancabile durante la bella stagione soprattutto quelli pensati per l’esposizione al sole. Il vero aiuto, però, arriva dalle creme solari disponibili su eBay.it a prezzi convenienti.

La protezione più indicata è la crema solare a schermo totale 50+ da utilizzare soprattutto durante i primi giorni di vacanza. Quando la pelle avrà assunto un colorito ambrato possiamo scegliere di abbassare leggermente il livello di protezione optando per un prodotto che non scenda mai al di sotto dell’SPF 30. Infine, se passiamo molto tempo al mare o esposti al sole possiamo ricorrere ad una maschera purificante pensata per le pelli sensibili e dare nutrimento al derma messo a dura prova dal caldo e dal sole.

Come preparare la pelle del corpo

Come per la pelle del viso, anche quella del corpo va curata nel corso dell’anno, durante il quale si tende ad accumulare ritenzione. Per combattere questi inestetismi prima dell’esposizione al sole, è bene prepararsi utilizzando i prodotti più giusti come creme rimodellanti o a base di collagene e acido ialuronico per nutrire in profondità la pelle.

Gli indispensabili prima di esporci al sole

Per preparare al meglio il corpo ci sono molti rimedi, ma l’alimentazione è quella più importante. Non sempre si riesce ad assumere tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno, per questo possiamo farci aiutare dagli integratori multivitaminici, per stimolare la melanina e conservare alto il livello di sali minerali.

I prodotti per la cura del corpo da mettere in valigia

La pelle del corpo è molto delicata e ci sono delle zone che devono essere maggiormente protette come quelle del décolleté e dell’addome per evitare fastidiose scottature. Per questo le creme protettive sono immancabili in valigia. Nelle zone più delicate è fondamentale applicare più volte al giorno una crema solare con protezione 50 e nei giorni successivi quella con protezione 30.

Per far durare di più l’abbronzatura, poi, possiamo applicare una crema doposole che vada bene per il viso e il corpo, perfetta per idratare e nutrire dopo l'esposizione solare.