Smart home: è il momento giusto per rendere casa sicura e connessa a 360°

Una casa moderna e sicura a 360 gradi. Mai come al giorno d'oggi abbiamo la possibilità di utilizzare tecnologie intelligenti per automatizzare una lunga serie di attività e processi all'interno della propria abitazione, per vivere nella comodità e riuscire a ottimizzare anche i consumi. Sono la connessione internet e le app a permettere di collegare tutte le reti di casa, associandole a dei prodotti hi-tech 'smart'.

La 'smart home' conviene

Se anche tu vuoi avere una casa connessa e digitale, in cui tutte le azioni e attività possono essere automatizzate e controllate anche a distanza, è il caso di sfruttare la super promozione che mette a disposizione dei propri utenti eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista. Dalle 9 di lunedì 7 febbraio e fino alle 23.59 di domenica 27 febbraio sarà possibile fruire di un coupon sconto che permetterà di risparmiare fino a 100 euro sul proprio ordine. Ecco di seguito i dettagli:

Codice: SMARTHOME22

Valore Coupon: 10%

Spesa minima: 20 euro

Sconto Massimo: 100 euro

Utilizzi: 3 per ogni utente

Vediamo di seguito quali sono gli accessori indispensabili per la sicurezza e la comodità di casa, sui quali sarà possibile applicare il codice sconto, partendo già da un prezzo, di per sé, in sconto.

Videocamera di sorveglianza per esterni

Un design raffinato e la capacità di sorvegliare con precisione gli esterni di casa. È ciò che vi permette di fare Pan&Tilt WiFi di Ezviz, una telecamera per esterni con visione dettagliata e completa, in grado di catturare più dettagli rispetto alle normali telecamere per esterni.

La videocamera in questione acquisisce video e immagini in alta definizione, registrando ogni istante con estrema chiarezza e precisione. I punti di forza: copre l'ambiente circostante a 360 gradi e permette di rilevare le persone grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale.

Videocamera per interni

Xiaomi Imilab A1 è la telecamera di videosorveglianza per interni perfetta per la tua abitazione. Piccola e compatta, garantisce una visione a 360° e offre immagini e video in alta risoluzione. È l'ideale per controllare ciò che succede in casa e scongiurare la presenza di estranei nella propria abitazione. Ma può anche essere funzionale per controllare i bambini nelle proprie stanze o gli animali domestici, quando si trovano da soli in casa.

Integrata con la connessione WiFi di casa, fornisce una pratica app utilizzabile con smartphone, per avere sempre la situazione in pugno. La telecamera di videosorveglianza Xiaomi permette anche di registrare tutte le immagini e salvare il file in cloud. Ciò che cercavi per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari.

Assistente vocale

L'assistente vocale per la tua casa che stavi cercando. Nest di Google è uno speaker dal suono potente, sempre pronto ad aiutarti, dotato di una qualità audio eccellente e un suono pieno e avvolgente.

Questo assistente vocale permette di raggiungere ogni angolo della casa, trasmettere messaggi e conversare da una stanza all'altra, senza la necessità di muoversi. Potrai impostare timer, fare ricerche vocali, chiedere informazioni sul meteo, sull'ora, sulle notizie. Ma c'è di più, perché potrai connettere i tuoi device - smartphone e tablet - e controllarli a distanza con i comandi vocali. Sobrio nei colori e nel design, si adatta al meglio agli ambienti della tua abitazione.

Ripetitore WiFi

Mw300re è il ripetitore universale di Mercusys ideale per ampliare la copertura wireless nella tua abitazione, eliminando le fastidiosissime 'zone d'ombra' non raggiunte dal segnale del router: quegli angoli della casa, per intendersi, dove navigare in internet è impossibile e spesso fastidioso.

Semplice da configurare con la connessione internet casalinga o sul posto di lavoro, dispone di tre antenne e un indicatore al Led che permette di individuare la posizione migliore in cui posizionarlo per avere un segnale eccellente in tutta la propria abitazione.

Presa intelligente

Il presente e futuro delle prese di corrente. Grazie a Home Smart Plug è possibile accendere e spendere gli elettrodomestici ovunque ci si trovi, direttamente con una pratica app per smartphone, sia Android sia iOS.

Grazie alla modalità 'away' è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati a degli orari prestabiliti. Il dispositivo permette di evitare consumi elettrici non necessari e risparmiare, di conseguenza, energia elettrica.

