Smart tv "maxi" e accessori in super sconto per il tuo salotto

Sei un appassionato di film o serie tv? Ami trascorrere lunghe ore davanti allo schermo per non perderti alcuna puntata del tuo show televisivo preferito? Sei un irreprensibile binge watcher? Se la risposta ad almeno una delle precedenti domande è affermativa, potrebbe essere giunto il momento, per te, di crearti un piccolo cinema in casa.

Smart tv in super sconto

Non è necessario avere spazi enormi o il salotto di una reggia per dotarsi di uno smart tv in offerta e di tutti gli accessori per rendere la tua stanza preferita una piccola sala dotata di ogni comfort possibile. È eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista a fornirti una vasta selezione di prodotti al miglior prezzo di mercato.

Ma c'è di più: fino al 28 settembre ogni utente potrà fruire di un codice sconto del 10% per acquistare televisori di ultima generazione. I termini dell'offerta sono semplici e chiari. Eccoli di seguito:

Codice sconto: SETTEMBRE2023

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 10 euro

Sconto massimo per utilizzo: 100 euro

Utilizzi: 2 per ogni utente

Durata promozione: fino alle 23.59 del 28 settembre 2023

Ora che abbiamo fatto chiarezza sul coupon, vediamo una rassegna di smart tv 'maxi' che potranno trasformare davvero il vostro salotto in una perfetta sala cinematografica. I prodotti proposti sono di ultima generazione e dei miglior brand presenti sul mercato. Televisori pensati per garantire la migliore esperienza possibile all'utente, oltre a una durata significativa nel tempo.

Smart tv Hisense 75 pollici

Uno schermo enorme, una qualità video in 4K estremamente dettagliata per godere al meglio dei propri contenuti preferiti. Questa smart tv Hisense da ben 75 pollici - uno schermo davvero enorme - è facile da utilizzare e garantisce prestazioni di assoluto livello.

Grazie ad algoritmi avanzati integrati riesce a riprodurre colori più accurati e con una resa assolutamente naturale. Per chi acquista il televisore Hisense ci sarà anche il facile accesso a oltre 150 contenuti 'over-the-air', via cavo, satellitari, o in streaming, tutti in un unico posto. E con il passaggio facile tra i tuoi contenuti preferiti in modo più fluido e veloce.

Tv Samsung 65 pollici

Uno smart tv da non lasciarsi sfuggire. Con un numero di pixel quattro volte superiore, questo tv Samsung da 65 pollici va oltre la normale risoluzione full HD, per offrire allo sguardo immagini nitide e cristalline: potrai cogliere i minimi dettagli di ogni immagine. Il potente sistema di 'upscaling' regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K, per una resa cromatica più vicina alla realtà grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura dei colori.

Inoltre, con il sistema avanzato PurColor di Samsung ti sembrerà di entrare a far parte del film o della serie che più ti appassiona. Questa tecnologia consente al televisore di esprimere una vasta gamma di colori, per immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Smart tv Tcl da 65 pollici

Questo prodotto appartiene alla serie P638 di Tcl, che combina le tecnologie 4K HDR, Dolby Vision, HDR10 e Motion Clarity 60Hz per immagini fluide e dettagliate. Elegante e funzionale, grazie al design senza bordi e con finiture in metallo si adatta al meglio ad ogni tipo di ambiente domestico.

Il tv è dotata di un avanzato sistema smart, caratterizzato da Google tv con annesso assistente, che permette di accedere facilmente ai propri contenuti preferiti. Grazie a immagini e audio immersivi, potrai goderti qualsiasi tipo di contenuto in alta qualità per un intrattenimento illimitato.

Tv LG Nano da 75 pollici

Uno smart tv di ultima generazione, che fa della qualità d'immagine il proprio punto di forza. I colori puri di NanoCell sono infatti straordinari anche in Real 4K. Con circa 8 milioni di pixel, le immagini sono visibilmente più nitide e particolareggiate rispetto a un televisore HD qualsiasi. La risoluzione è complementata dalla tecnologia NanoCell, per un’esperienza 4K senza paragoni.

Lg Nano da 75 pollici è concepito per ottimizzare il design della tua casa. Le sue forme eleganti e minimaliste si fondono con la parete come un’opera d’arte, regalando bellezza ed eleganza al tuo ambiente.

Migliora l'audio del tuo tv

Se già disponi di un un televisore di grandi dimensioni in casa - e quindi non è necessario sostituirlo -, ma il suo sistema audio non è propriamente dei migliori, puoi sempre pensare di fargli fare un salto di qualità acquistando una soundbar per tv in offerta.

Rispetto a qualche anno fa, le soundbar sono state implementate con una tecnologia di ultima generazione, che permette di direzionare l'audio verso l'utente in maniera molto naturale, grazie a numerosi altoparlanti, di dimensioni contenute, che indirizzano il segnale, migliorando la diffusione del suono frontalmente ma anche ai lati.

Su eBay ne trovi di differenti brand, forme e qualità. Su tutte, puoi sfruttare anche il coupon sconto del 10%, che ti permetterà di risparmiare ulteriormente. Ecco di seguito alcune soundbar che vale la pena prendere in considerazione per rendere il proprio salotto un vero e proprio cinema di dimensioni ridotte: