I migliori smartphone 'entry level' da regalare a Natale

Vuoi regalare uno smartphone a Natale senza spendere troppo? Vuoi rendere felice i tuoi figli, nipoti, moglie o marito? Abbiamo una buona notizia per te: questo è il miglior periodo dell'anno per fare affari, e acquistare smartphone entry level economici al miglior prezzo di mercato.

Smartphone in offerta per Natale

Dove? Ma naturalmente su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. Sono davvero moltissime le proposte che è possibile trovare, di qualsiasi brand. Le caratteristiche sono sempre le stesse: smartphone a un piccolo prezzo, dalle prestazioni comunque di rilievo, in grado di soddisfare l'utente medio che utilizza il cellulare per messaggiare, telefonare, gestire la posta elettronica, e perché no giocare con videogame, anche online.

Come detto, le possibilità che offre eBay.it sono davvero numerose, è sufficiente dare una scorsa all'ampio catalogo presente online e fare la propria scelta. Indeciso sulla scelta? Ecco di seguito una nostra selezione di imperdibili.

Xiaomi Redmi 12

Sottile, elegante, con un design in vetro. Xiaomi Redmi 12 è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo di qualità, moderno, a un piccolissimo prezzo. Con poco più di 150 euro è possibile regalare ai propri cari uno smartphone con ampio display, scocca sottile e comparto fotografico di assoluto livello.

Grazie all'intelligenza artificiale è possibile infatti scattare foto di grande qualità, fruendo anche della potenza di un sensore principale da 50 megapixel.

Hauwei Y6 II

Uno smartphone entry level di sicuro affidamento, Huawei Y6 II garantisce le funzionalità base e prestazioni comunque discrete. Si tratta di un dispositivo adatto a chi non ha troppe pretese, in grado di soddisfare la fascia più adulta della popolazione.

Il comparto fotografico, sicuramente basic, offre comunque un buon sensore da 13 megapixel, in grado di scattare foto molto buone in ambienti luminosi. Y6 II disponde di un display da 5 pollici, ampio ma non troppo: è l'ideale per essere tenuto in tasca, senza troppi ingombri.

Galaxy A14

Uno smartphone Android di assoluto livello, a un piccolo prezzo. Samsung Gaalxy A14 garantisce display ampio da 6,6 pollici in full HD, con comparto fotografico di primo piano: il sensore principale è da 50 megapixel e garantisce scatti di grande qualità. Ottimo anche il processore octacor x 5G, un vero e proprio lusso per un dispositivo che è possibile acquistare per i regali di Natale a un prezzo inferiore ai 200 euro su eBay.it.

Ma c'è di più, perché con questo smartphone non dovrai temere di esurire la batteria, in grado di durare fino al termine della giornata anche con un utilizzo sotto stress.

Oppo A78

Uno smartphone top a un prezzo piccolissimo. Oggi è possibile con Oppo A78, smartphone del colosso cinese acquistabile su eBay.it in super offerta. Dotato di un display in full HD super Amoled, e con un memoria Ram da 8GB espandibili, è dotato anche di ampia batteria da 5000mAH e ricarica rapida.

Molto fine e moderno esteticamente, con scocca brillante come un diamante, si contraddistingue per un comparto fotografico da 50 megapixel: foto e video saranno davvero unici grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale.

