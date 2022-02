Guida ai migliori smartphone a meno di 150 euro

Un cellulare economico, dalle prestazioni di assoluto livello e con una buona durata della batteria. Alle volte è difficile trovare il dispositivo adatto alle proprie esigenze, quello, per intendersi, che garantisca un buon compromesso tra qualità e prezzo. Di seguito vi indichiamo i migliori smartphone economici a meno di 150 euro disponibili sul mercato.

Smartphone a meno di 150 euro: quali comprare

A garantire smartphone super scontati, con prezzi di molto ribassati rispetto alla quotazione di mercato, è eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. Sfogliando nel canale dedicato ai cellulari, potrete trovarne di ogni ogni tipo, brand e prezzo. Noi vi indichiamo i migliori smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo, a meno di 150 euro.

Redmi 9At

Redmi 9At è un smartphone Android completo, che non ha molto da invidare ai dispositivi più avanzati. Dispone di ampio display touchscreen da 6.53 pollici che lo pone al vertice della categoria entry level. A questo dispositivo non manca davvero nulla, a cominciare dal modulo Lte 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Completano il quadro una fotocamera principale con risoluzione da 13 megapixel.

Acquistalo ora a 89 euro

Realme C11

Realme C11 è lo smartphone ideale per chi necessita di un dispositivo in grado di performare e durare molto, anche con un utilizzo sotto stress. Dispone di una capiente batteria da 5000 mAh, memoria Ram da 4GB e capacità di archiviazione interna da 64GB. Si tratta di un cellulare ideale anche per i professionisti che hanno bisogno dello spazio per una seconda scheda Sim, per dividere il numero personale da quello di lavoro.

Compralo qui a 109 euro

Motorola Moto E40

Motorola Moto E40 è un smartphone Android completo, dotato di caratteristiche che lo pongono ai vertici della categoria 'entry level'. Punto di forza è il suo comparto fotografico, di assoluto livello, con un sensore principale da 48 megapixel, che permette di immortalare scatti di pregevole qualità. Il comparto video permette anche di registrare video in fullHD.

Compralo qui a 124,99 euro

Samsung Galaxy A12

Uno degli smartphone di fascia bassa più apprezzato dagli utenti: Samsung Galaxy A12, infatti, offre tutto ciò che si può desiderare da un cellulare: ottima autonomia, un comparto fotografico che permette di scattare foto in alta definizione e filmare in 4K, il tutto ad un prezzo molto ridotto. Leggero nonostante le dimensioni generose, ha uno spessore inferiore ai 9 millimetri

Acquistalo ora a 126 euro

Oppo A16s

Uno smartphone con sistema operativo Android di fascia media, ideale per chi non ha troppe pretese ma non vuole rinunciare ad un display ampio (6,52"), un comparto fotografico di qualità con triplo sensore, e una lunga autonomia, anche se utilizzato in modalità stress dalla mattina alla sera. Oppo A16s è tutto questo, ad un prezzo davvero molto interessante.

Compralo qui a 138,99 euro

Realme 8i

Uno smartphone che è una vera e propria garanzia di qualità, efficienza e autonomia. Non manca nulla a Realme 8i, uno dei cellulari di fascia media più sorprendenti, dotato di tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, 4GB di Ram e una capacità di archiviazione interna da 64GB. Completa il quadro una batteria molto capiente, da 5000 mAh, che permette un utilizzo del dispositivo sotto stress dalle prime ore del giorno fino a sera.

Acquistalo qui a 143,99 euro

Samsung Galaxy M12

Galaxy M12 di Samsung è tra gli smartphone del colosso coreano più apprezzati dagli utenti per la propria versatilità e un prezzo concorrenziale. Si tratta di un dispositivo con un processore performante, un blocco fotocamere con 4 sensori e una risoluzione da 48 megapixel, oltre a una batteria capiente da 5000 mAh. Ottimo anche per i professionisti che hanno bisogno di un cellulare con doppio cartellino per schede Sim.

Compralo ora a 147,99 euro