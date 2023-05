Gli smartphone top di gamma sono in super offerta ancora per poco tempo

Siete in vena di spese folli? O magari avete la necessità di fare acquisti mirati, di qualità e senza spendere troppo? Se tra le vostre esigenze di shopping ricade anche quella di comprare uno smartphone nuovo, questo è il periodo dell'anno migliore per farlo.

Non è uno scherzo: su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, sono attivi gli edays, dieci giorni di super sconti, durante i quali sarà possibile fare acquisti fruendo di un incredibile coupon sconto. Ecco di seguito i termini della promozione:

Codice: MAGGIO23EDAYS

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 20 euro

Sconto massimo: 100 euro

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 200 euro

Durata della promo: fino alle 23.59 del 25 maggio 2023

I migliori smartphone al miglior prezzo

Il coupon sconto c'è, gli sconti sul prezzo di mercato, pure. Se non sapete quale smartphone in offerta scegliere, ma avete ben chiaro in mente le caratteristiche che il vostro nuovo cellulare dovrebbe avere, vi consigliamo noi alcuni dispositivi di ultima generazione che verranno sicuramente in vostro aiuto. A seguire, una selezione di imperdibili, a prezzi davvero imperdibili.

iPhone 14 5G

Lo smartphone più performante che si possa trovare nell'ecosistema Apple. iPhone 14 è tra gli ultimi nati in casa Cupertino, dispone di un ampio display e di un design in alluminio aerospaziale disponibile in cinque colori. Il dispositivo utilizza avanzati display Super Retina XDR con tecnologia OLED, che supporta 1200 nit di luminosità di picco HDR.

Resistenza è la chiave: iPhone 14 ha la parte anteriore in Ceramic Shield, un materiale utilizzato esclusivamente su iPhone e più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Non da ultimo, questo modello vanta una nuova fotocamera principale da 12 MP con sensore e pixel più ampi, una nuova fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per inquadrature più larghe, e Photonic Engine, che garantisce un enorme salto prestazionale in condizioni di luce scarsa.

Xiaomi 13

Smartphone di fascia alta, Xiaomi 13 è dotato di un avanzato comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica, un potentissimo processore e complete funzionalità software.

Ogni aspetto del comparto fotografico di Xiaomi 13, dall'hardware alla qualità dell'immagine, fino al design dell’interfaccia, è stato creato per offrire un'esperienza fotografica di livello professionale. Grazie allo 'Xiaomi Imaging Engine', lo smartphone del colosso cinese offre anche un potente software per l'elaborazione delle foto. Il dispositivo è anche in grado di mettere a fuoco automaticamente determinati soggetti in movimento con Xiaomi ProFocus.

Ottime prestazioni. Xiaomi 13 è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2, il più potente processore per dispositivi Android. Inoltre, offre una completa connettività, con il supporto del più recente standard Wi-Fi 7.

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a è un smartphone Android di ottimo livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display touch screen da 6.1 pollici, che lo pone al vertice della categoria di fascia media, grazie a un'ottima risoluzione di 2400x1080 pixel.

Sul versante delle funzionalità a questo Google Pixelnon manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il gps. Ottimo anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 12.2 megapixel, che permette di

scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4033x3025 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 8.9mm è contenuto e rende lo smartphone leggero e maneggevole.

Samsung Galaxy S23

I nuovi Galaxy S23, super top di gamma del colosso coreano, montano il sistema di fotocamere più avanzato di casa Samsung, realizzato su misura per qualsiasi condizioni di luminosità e progettato per restituire un livello di dettaglio incredibile. Le funzionalità 'Nightography' migliorate trasformano il modo in cui la serie ottimizza foto e video in un ampio ventaglio di condizioni ambientali.

Il rumore visivo, che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, viene corretto grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine basato sull'intelligenza artificiale, in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici.

Prestazioni incredibili sul fronte del processore. Samsung e Qualcomm insieme hanno ottimizzato l'esperienza Samsung Galaxy con "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”, la piattaforma più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphone Samsung e lo Snapdragon più veloce oggi disponibile.

