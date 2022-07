I potentissimi smartphone Realme sono in super sconto

Potenti e performanti, ad un prezzo concorrenziale e molto appetibile. È il momento giusto per acquistare i migliori smartphone Realme in offerta, grazie a promozioni che ti permetteranno di risparmiare fino al 50% sul prezzo di mercato.

Realme: smartphone in super sconto

eBay.it, marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, mette a disposizione una lunga serie di modelli - sono davvero molti - del brand cinese dell'hi tech che più di ogni altro, negli ultimi due anni, è stato capace di sorprendere con i propri smartphone veloci e performanti a costi ridottissimi. Le proposte sono diverse e davvero molto interessanti, ecco quali abbiamo selezionato per te.

Realme GT Master Edition 5G

Realme GT Master Edition è un'edizione speciale della famiglia GT, con un nuovo design, aggressivo e giovane. Per quanto riguarda le caratteristiche, dispone di uno schermo Super Amoled FHD+ da 6,43 pollici, con refresh a 120Hz, un processore Snapdragon 778G di ultima generazione, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB (o 256GB) di memoria interna non espandibile.

Ottimo anche il comparto foto e video: lo smartphone monta infatti una tripla fotocamera principale da 64MP + 8MP + 2MP, e fotocamera anteriore per selfie da 32MP. Conclude il quadro, una capiente batteria da 4300 mAh, che consente un utilizzo sotto stress nell'arco di una intera giornata.

Compra qui Realme GT Master Edition 5G

Relme GT Neo 2 5G

Tra gli smartphone più performanti del colosso cinese, Realme GT Neo 2 5G è uno smartphone completo e avanzato sotto ogni punto di vista. Molto comodo il grande display da 6.62 pollici con risoluzione da 2400x1080 pixel, dispone di modulo 5G per connessioni dati veloci. Ottimo il comparto fotografico, con una fotocamera principala da 64MP, che permette di effettuare scatti in alta risoluzione e girare video in 4K. Su eBay.it è in grande sconto, per un periodo di tempo limitato.

Acquista ora Realme GT Neo 2 5G

Realme GT 5G

Il flagship 2021 del colosso cinese, Realme GT 5G monta processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, in grado do garantire un 25% in più di ottimizzazione della CPU e del 70% delle prestazioni di intelligenza artificiale. La combinazione del core Cortex-X1 e della banda base X60 integrata consentono di giocare senza problemi e sfruttare a pieno la potenza del 5G, senza perdere in qualità della prestazione.

Lo smartphone dispone di un ampio display superAmoled da 6,43" con frequenza di aggiornamento a 120Hz e frequenza di campionamento a 360Hz. Le qualità non finiscono qui: Realme GT 5G monta infatti una super batteria da 4500 mAh e ricarica rapida SuperDart da 65W, che permette di passare da 0 a 100% in soli 35 minuti.

Compra ora Realme GT 5G

Realme Dragon Ball

Su eBay.it, dall'8 al 31 luglio sarà possibile anche acquistare il nuovo flagship Gt Neo 3T Dragon Ball Z Edition, uno smartphone fornito di sfondi personalizzati ispirati all'anime giapponese, una riprogettazione del design e icone personalizzate: nessun dettaglio è stato trascurato. Un vero e proprio smartphone "super sayan".

Acquistalo qui il tuo Realme a tema Dragon Ball