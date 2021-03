Ricondizionato è meglio: gli smartphone top di gamma in offerta fino al 7 marzo

Vi abbiamo già spiegato in passato perché è conveniente acquistare un prodotto ricondizionato, sia esso un prodotto di tecnologia molto costoso, un elettrodomestico, un computer, una console per videogame. Per tutte le categorie merceologiche ci sono articoli che nel corso del tempo mantengono intatto il proprio valore e quindi attendere la super offerta sul nuovo potrebbe essere controproducente. In questi casi, la scelta migliore è quella di acquistare un prodotto usato, pari al nuovo.

Cellulari ricondizionati e coupon sconto

È su eBay.it che si possono trovare le migliori offerte per prodotti "refurbished", per dirla all'inglese (sì, vuol dire "ricondizionato"). Se sei arrivato qui perché stai cercando il tuo smartphone ricondizionato dei sogni, che sia l'ultimo top di gamma Samsung o l'iPhone più performante, su eBay.it oltre a trovare il prezzo più conveniente sull'usato migliore, puoi fruire anche di un coupon sconto di 5 euro.

Ritornando allo scopo della tua ricerca, ecco di seguito le migliori offerte su smartphone ricondizionati che potrai trovare navigando il marketplace. Sei pronto ad impugnare il cellulare dei tuoi sogni al prezzo più conveniente?

iPhone 11 Pro



Lo smartphone che in molti sognano, il più performante almeno fino a qualche mese fa. Da pochi mesi è uscita la nuova famiglia 12, se volete quindi acquistare un iPhone 11 Pro usato ma in condizioni al pari del nuovo, su eBay.it potete trovare quello che fa per voi. Prestazioni al top grazie ad hardware di ultima generazione, comparto fotografico super e il fascino della mela sul telaio. Serve dire altro?

Samsung Galaxy Z Flip



Samsung è attualmente l'azienda regina indiscussa nella produzione di smartphone pieghevoli. Immaginatevi un dispositivo con uno schermo ampio, che prima di essere riposto in tasca può dimezzare le proprie dimesioni. Un vero e proprio sogno. Galaxy Z Flip è lo smartphone "foldable" più performante, ma certo il suo costo non è indifferente. Sono in molti ad averlo scelto ricondizionato. I vantaggi:

prestazioni al top

vita del dispositivo breve

costo ridotto almeno del 30%

Huawei P40 Pro



È forse lo smartphone con il comparto fotografico più avanzato presente attualmente sul mercato. Impossibile dire di no a Huawei P40 Pro, uno smartphone capace di far innamorare anche gli amanti della fotografia professionale. La collaborazione lunga anni con Leica è il vero e proprio punto di forza, ma non deve stupire che il prezzo - finché non uscirà la nuova serie P50 - sia piuttosto elevato. La soluzione? Comprarlo ricondizionato su eBay.it!

Sony Xperia 5



Ampio display, fotocamera di livello con triplo sensore e risoluzione in alta definizione, il tutto sorretto da un processore in grado di far girare le app, anche quelle più pesanti. Sony Xperia 5 è lo smartphone ideale per chi cerca il meglio e vuole sondare terreni differenti dai soliti Apple e Samsung.

Se non cerchi uno smartphone che sia l'ultimo top di gamma, ma desideri comunque un cellulare di ultima generazione, in grado di garantire prestazione di assoluto livello, su eBay.it potrei trovare una lunga serie di smartphone scontati, ai quali potrai aggiungere anche un ulteriore sconto del 5%. Tra gli "evergreen", gli intramontabili che appassionano sempre gli utenti, e che ad oggi è difficile reperire sul mercato se non ricondizionati, troviamo: