Smartphone e smartwatch in offerta per rimanere connessi anche fuori casa

Dopo il lungo inverno, il clima primaverile invoglia ad uscire, trascorrere le giornate all’aria aperta ammirare la natura che si riprende i suoi spazi. Concedersi una bella passeggiata, però, non significa rinunciare alla tecnologia e alle sue comodità: gli smartphone ci permettono di rimanere in contatto con le nostre attività quotidiane anche quando siamo fuori casa, gli smartwatch invece sono il “compagno” indispensabile se vogliamo rimanere in forma. Se amiamo la musica, poi, non possiamo proprio rinunciare agli auricolari.

Agli appassionati di tecnologia ha pensato eBay.it proponendo una serie di offerte per non farsi sfuggire i modelli e gli accessori che non possono mancare quando si sta all’aria aperta. Nell’online commerce in cui si vende e si compra, da lunedì 12 aprile alle 8:00 a domenica 25 aprile alle 7:59, si potranno trovare tantissimi prodotti a prezzi scontati.

Gli smartphone per essere sempre connessi

Oppo Reno 128 GB display 6.57”

Il design ultra sottile da 7.8 mm permette di avere il telefono Oppo Reno sempre con noi anche quando siamo all’aperto, infatti le linee essenziali assicurano una presa leggera e confortevole. Lo schermo dotato di Amoled riduce la luce blu per garantire il comfort migliore durante l’utilizzo riducendo fastidi agli occhi, ma senza rinunciare alla chiarezza dei dettagli. La camera dual selfie da 32MP, è formata da un doppio obiettivo frontale in grado di catturare i dettagli e avere la transizione tra sfondo e soggetto in modo naturale. La marcia in più? Lo smartphone è dotato di sensore ultra-wide, perfetto per registrare video notturni senza mai scaricarsi grazie alla ricarica SuperVOOC che permette alla batteria di essere pronta al 60% in soli 15 minuti e avere la ricarica completa in soli 36 minuti.

Samsung Galaxy A12 64 GB display 6.5" HD

Il display touchscreen del Samsung Galaxy A12 assicura una facilità d’utilizzo dello smartphone in ogni condizione: mentre passeggiamo o mentre facciamo sport all’aperto. Lo schermo da 6.5 pollici ha una risoluzione di 1560x720 pixel per vedere al meglio ogni dettaglio. La fotocamera da 48 megapixel permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8000x6000 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920x1080 pixel da condividere in pochi secondi grazie alla connettività Wi-fi e al GPS. Lo spessore di 8.9 mm è contenuto e rende lo smartphone pratico e leggero.

Huawei P40 Lite 128 GB display 6,4”

Lo smartphone Huawei P40 Lite ha un grande display da 6.4 pollici con una risoluzione di 1080x2310 pixel. Le funzionalità del dispositivo sono semplici e ci permettono di avere uno smartphone in grado di rispondere a tutte le nostre esigenze con pochi tap. La fotocamera da 48 megapixel è perfetta se non possiamo fare a meno di scattare foto e selfie, infatti la risoluzione di 8000x6000 pixel permette di catturare anche il più piccolo dettaglio, inoltre registrare video in alta definizione grazie alla risoluzione di 1920x1080 pixel sarà un gioco da ragazzi. Leggero e pensato per conservarlo in tasca o in borsa, lo spessore di 8.7 mm è contenuto e non ci accorgeremo di averlo con noi.

Samsung Galaxy A32 128 GB display 6.5”

Dal design semplice, ma elegante questo smartphone della Samsung è essenziale e facile da utilizzare. Il display touchscreen da 6.5 pollici, con la sua risoluzione di 1600x720 pixel assicura una lettura semplice e chiara in ogni condizione di luce. Per catturare le bellezze della primavera, la fotocamera da 48 megapixel riesce a scattare foto dettagliate in cui poter ammirare anche il più piccolo particolare grazie alla risoluzione di 8000x6000 pixel. Per rendere indelebili i ricordi più importanti, realizzare un video è il modo migliore e con la videocamera fullHD con risoluzione di 1920x1080 pixel, possiamo rivedere i momenti più belli della primavere in modo nitido.

Apple iPhone 12, 64 GB Display 6.1”

Velocità e resistenza sono le caratteristiche dell’iPhone 12 che permettono di poter essere connessi, scaricare film o caricare video in ogni situazione, con un dispositivo residente agli urti, alle cadute e agli schizzi d’acqua. Il chip a 14 Bionic elabora miliardi di informazioni in pochi secondi per avere una grande autonomia. Lo schermo con la tecnologia Oled permette di rendere i bianchi più brillanti, i neri più intensi e ha una risoluzione maggiore. Il display ampio e grande copre fino ai bordi del dispositivo per enfatizzare i dettagli dell’immagine anche in presenza di luce diretta. Se amiamo realizzare i video ad ogni ora del giorno la videocamera si adatta alle condizioni di luce, per regalare risultati impeccabili.

Auricolari per ascoltare la musica preferita

Xiaomi Mi auricolari bluetooth

Allenarsi ascoltando la musica permette di avere la giusta spinta e questi auricolari Xiaomi Mi dal design leggero, permetteranno di sentire la canzone preferita senza fastidiosi rumori di sottofondo. La struttura ergonomica garantisce una vestibilità comoda e sicura in ogni situazione e hanno una stabilità migliorata grazie al processore Bluetooth che permette di utilizzarle in ogni contesto, conservando intatta la qualità del suono. Infatti, quando viene utilizzato un solo auricolare, la connessione del dispositivo cambia automaticamente senza essere costretti a riassociarli. I pulsanti integrati consentono di controllare la musica e le chiamate con facilità senza correre il rischio di attivarli accidentalmente.

Apple AirPods 2

Passeggiare in compagnia della musica preferita o rispondere ad una chiamata urgente, anche quando siamo all’aperto senza essere disturbati dai rumori di sottofondo, è possibile con gli auricolari senza fili. Gli AirPods 2 si accendono automaticamente e assicurano connessioni wireless più rapide su tutti i dispositivi Apple. Basta un doppio tap per far partire un brano o passare a quello successivo, mentre i sensori beamforming dei microfoni permettono di direzionarli verso una rete wi-fi. Gli AirPods si ricaricano velocemente all’interno della custodia per avere più di 24 ore di ascolto e fino a 18 ore di conversazione con una sola ricarica.

Gli smartwatch per allenarsi

Xiaomi Mi smartwatch smart band 4 fitness

Quando pratichiamo sport è importante rimanere sempre connessi e una soluzione pratica e versatile è lo smartwatch Xiaomi Mi. Il display a colori Amoled più luminoso, permette una visione più ampia e colorata e consente di visualizzare facilmente chiamate, messaggi di testo, notifiche di app. Tramite la vibrazione al polso ci avverte dell’arrivo di chiamate e nello stesso tempo sullo schermo è possibile leggere direttamente il nome o il contenuto del messaggio. Adatto se svolgiamo costantemente attività fisica, il sensore di frequenza cardiaca legge con precisione le variazioni e ci avverte in caso di anomalie. Inoltre, con le notifiche di completamento dell'allenamento, impostazione degli obiettivi e monitoraggio del sonno avremo i nostri progressi sempre sotto controllo. La batteria da 135 mAh, può durare fino a 20 giorni con un utilizzo normale.

Xiaomi Mi smartwatch smart band 5 fitness

Corsa all'aperto, camminata veloce, ciclismo, tapis roulant: con questo smartwatch Xiaomi Mi avere sotto controllo tutti i progressi diventa semplice e divertente. Il dispositivo con sensore a 6 assi, include un accelerometro a 3 assi a basso consumo energetico e un giroscopio a 3 assi. Il display da 1.1 ha una illuminazione regolabile ed è retroilluminato per leggere chiaramente il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello del sonno, dello stress e della salute femminile. La batteria con una durata di 14 giorni, permette allo smartwatch di scattare foto, riprodurre musica, leggere le notifiche di WhatsApp, le previsioni meteo e avere direttamente al polso un piccolo computer.

Apple Watch Nike

L’unione tra la Apple e la Nike ha dato vita a questo smartwatch che non può mancare tra gli accessori di un vero sportivo o di un patito di tecnologia. La cassa in alluminio grigio con cinturino Nike Sport in antracite rende lo smartwatch elegante ed essenziale, perfetto se amiamo lo stile classico. Il dispositivo permette di registrare tutti i workout così da avere sotto controllo i progressi e allenarci con le corse guidate dell’app Nike Run Club. L’ampio display con retina Oled è arricchito con la nuova modalità "crepuscolo" per essere più visibili quando fa buio. Pensato per ascoltare musica in streaming e restare in contatto con tutti anche senza il telefono, il GPS e la bussola integrata trovano indicazioni stradali e dati sull’altitudine in tempo reale. Questo wacht oltre ad essere efficiente è pensato per proteggerci in ogni occasione e in caso di caduta fa partire subito una chiamata ai servizi di emergenza.

