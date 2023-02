I migliori smartphone di ultima generazione sono in super sconto

Devi cambiare cellulare? Il tuo smartphone non è più performante come un tempo o hai semplicemente bisogno di un modello più nuovo e al passo con la tecnologia? Questo potrebbe essere il momento giusto per fare una spesa assennata, acquistando un dispositivo di assoluta qualità, a un prezzo contenuto.

I migliori smartphone in sconto

Partiamo col dire che eBay.it mette a disposizione dei propri utenti una vasta selezione di smartphone, di ogni marca e modello. Il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, tuttavia, si è spinto oltre: tutti gli utenti, infatti, potranno fruire di un codice sconto del 10% sul proprio carrello. Questo significa che oltre a garantirvi uno smartphone di ultima generazione a un prezzo imbattibile, potrete risparmiare ancora di più. Ecco di seguito i termini del coupon:

Codice coupon: PIT10PERTE2023

Valore coupon: 10%

Sconto massimo: 50 euro

Numero utilizzi: 6 per ogni utente

Validità: dal 2 febbraio al 31 dicembre 2023

Potrai scegliere tra una vasta selezione di smartphone in offerta, ai quali applicare anche il codice sconto aggiuntivo. Di seguito ti proponiamo una serie di cellulari adatti alle esigenze di chiunque, ai quali difficilmente riuscirai a rinunciare.

Xiaomi Redmi 11 Pro 5G

Si tratta di uno smartphone dotato di ampio display Amoled Full HD+ da 6,67 pollici, e avanzate sezioni fotografiche con sensori fotografici fino a 108 megapixel. Ottima anche la qualità della fotocamera frontale, con risoluzione da 16 megapixel. Redmi 11 Pro 5G oltre a un'estetica curata e un processore di sicuro valore, vanta anche una capiente batteria da 5000mAh, che permette di arrivare al termine della giornata senza grosse difficoltà, anche con un utilizzo intensivo dello smartphone.

Sony Xperia 1

Smartphone di punta del brand per il 2021, continua a essere un cellulare di sicura affidabilità, in grado di garantire prestazioni di livello. Sony Xperia 1 III è un dispositivo ricco di funzioni pensate per fotografi, audiofili, cinefili, gamer, videomaker. Uno smartphone ricco di innovazioni rispetto alla generazione precedente, che porta l'esperienza utente a un nuovo livello di velocità. Tra i punti di forza di questo modello di Xperia ci sono un display OLED 4K HDR con frequenza di aggiornamento dei fotogrammi di 120Hz, audio di qualità superiore e un'esperienza di gioco senza precedenti.

Xiaomi Poco F4 GT

Dal brand di Xiaomi Poco ecco il nuovo smartphone F4 GT in offerta. Un cellulare dalle elevatissime performance, pensato in particolare per gli appassionati di videogame. Un modello che può vantare eccellenti prestazioni grazie al processore Snapdragon 8 Gen1 a 4 nm, raffreddato dalla sofisticata tecnologia LiquidCool 3.0.

+A bordo troviamo, inoltre, un display Amoled con refresh rate a 120Hz e pulsanti dorsali da utilizzare all’interno dei giochi. Si tratta di pulsanti fisici pop-up ideati per offrire un'esperienza simile a quella di un classico controller. I trigger possono essere utilizzati anche per attivare la fotocamera, la registrazione dello schermo o la torcia. Infine non manca un sistema di ricarica super veloce a 120W che consente di caricare la batteria da 4.700mAh in soli 17 minuti.

Xiaomi 12

Smartphone di fascia alta dalle avanzate caratteristiche, Xiaomi 12 si distingue per l'elegante design, con a bordo potenti processori Qualcomm Snapdragon e ampio display con tecnologia Amoled. Questo cellulare permette agli utenti di scattare immagini di elevata qualità, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Il device, di ultima generazione monta una tripla fotocamera al posteriore, con un potente grandangolo da 50 MP.

Blackview BV5900

Uno smartphone rugged, questo Blackview BV5900 è stato progettato per resistere senza problemi ad acqua, urti e cadute. Telefonino che non temono sporco, polvere, sabbia e in grado di sopportare anche temperature estreme.

Il Blackview BV5900 adotta il tipico design degli smartphone rugged con linee aggressive, una resistente scocca, protezioni in gomma e in metallo e viti a vista. Scocca che ospita un display con il classico notch; una soluzione tecnica che poteva essere evitata viste le ampie cornici presenti attorno al display. Non manca, inoltre, un led di stato. In questo dispositivo, il brand ha aggiunto varie funzioni tra cui la modalità per scattare foto e registrare video sott'acqua, utilizzando i vari tasti fisici presenti sui lati dello smartphone.

