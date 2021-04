Gli smartphone e le tv di Xiaomi sono in super sconto

È il brand che più di ogni altro, negli ultimi anni, sta alzando giorno dopo giorno l'asticella per proporre una tecnologia innovativa, che guarda al futuro. Xiaomi è un'azienda che ha bisogno di poche presentazioni, colosso cinese che si è saputo imporre in poco tempo a livello internazionale, grazie a dispositivi di ultima generazione che coniugano le esigenze del presente con quelle del futuro. Gli smartphone Xiaomi sono tra i più venduti anche in Italia, ma anche le nuove smart tv si stanno imponendo sul mercato.

Ai dispositivi Xiaomi non manca nulla, nemmeno l'intelligenza artificiale che permette di regolare, nella fattispecie, moltissime funzioni dei propri dispositivi mobili. Negli ultimi mesi l'azienda ha presentato le proprie nuove famiglie di prodotti, smartphone e televisori a marchio Xiaomi che hanno catalizzato l'attenzione degli addetti del settore ma anche di tutti gli appassionati di tecnologia in giro per il mondo. Per questo motivo grazie all'esclusivo coupon sconto del 15% su eBay.it è possibile comprare gli ultimi dispositivi Xiaomi a prezzi mai visti prima. L'offerta vale anche per i prodotti dei brand satelliti, come ad esempio Redmi.

La promozione è semplice e permette di fruire della tecnologia a marchio Xiaomi con sconti fino ad un massimo di 50 euro. Il codice sconto avrà valore dalle 9 di martedì 6 aprile e scadrà alle 23.59 di mercoledì 21 aprile. Ecco come funziona:

il coupon è valido su tutti i prodotti presenti in questa pagina

il codice da utilizzare, prima di terminare l'acquisto, è PITMIFEST21

il valore del coupon è del 15%

lo sconto massimo è di 50 euro

ogni utente può utilizzare il codice sconto per un solo acquisto (anche di più prodotti)

eBay.it ha deciso di scontare tutti i prodotti a marchio Xiaomi, anche i nuovi top di gamma. Ecco quindi una carrellata di prodotti esclusivi sui quali potrete fruire fino a 50 euro di sconto.

Xiaomi Mi 11 Lite

Leggero e potente, Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone con ampio display Flat Amoled da 6,55", con una qualità d'immagine straordinaria, refresh rate a 90Hz e touch sampling a 240Hz. Sul fronte del comparto fotografico dispone di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel e un sensore da 1/1.97". Il nuovo smartphone leggerissimo offre un’esperienza pratica e user-friendly che permette di scattare foto e video di livello professionale a chiunque e con il minimo sforzo.

Completano il quadro una fotocamera ultra-wide angle da 8 megapixel e una telemacro da 5. Si tratta di uno smartphone con caratteristiche top anche sul fronte del processore. Monta infatti un Qualcomm Snapdragon 732G con processo a 8 nanometri e tecnologia LiquidCool, in grado di assicurare prestazioni di livello con un uso intenso, come nel caso di lunghe sessioni di gioco.

Redmi Note 10

Redmi Note 10, nuovissimo smartphone del brand satellite di Xiaomi, garantisce esperienze visive ottimali grazie ad un DotDisplay Amoled da 6,43”. Il dispositivo vanta una riprogettazione rispetto al passato, con sensore di impronte digitali laterale Arc, una ricarica rapida da 33W, una configurazione del sensore di luce a 360 gradi e doppi altoparlanti per garantire un maggiore coinvolgimento.

Lo smartphone è dotati di una quadrupla fotocamera posteriore con obiettivo ultra-wide da 8MP, un obiettivo macro da 2MP per i primi piani e un sensore di profondità da 2MP per i ritratti. La fotocamera principale è invece da 48 megapixel e permette di arrivare ad una qualità fotografica straordinaria per la fascia di smartphone in cui è collocato il dispositivo. Sul fronte processore, è dotato del nuovo Qualcomm Snapdragon 678, un SoC veloce e scattante che supporta facilmente tutti gli utilizzi quotidiani.

Redmi Note 9T

Uno smartphone di fascia media, ma non per questo inferiore a dispositivi più blasonati: Redmi Note 9T è alimentato da un processore 5G integrato nel Dimensity 800U di MediaTek e punta molto sulla tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel, con sensore di profondità da 2 e obiettivo macro da 2, quasi un lusso per la categoria. Lo smartphone si caratterizza per un ampio display con diagonale da 6,53 pollici e un retro in policarbonato testurizzato anti-impronte, che facilita la presa.

In particolare, Redmi Note 9T 5G ha una batteria da 5000 mAh, con ricariva veloce da 18W. La tecnologia ad alto ciclo secondo Xiaomi permette alla batteria di avere un utilizzo quotidiano, anche sotto stress, senza un significativo degrado per almeno 3 anni.

Redmi 9

Uno smartphone per tutte le tasche, che con uno sconto aggiuntivo del 15% diventa davvero allettante. Redmi 9 dispone di un design pulito, con ampio display da 6,53" e di una batteria molto ampia da 5020 mAh che permette un utilizzo sotto stress e una durata per almeno 24 ore. Il processore, MTK Helio G85, garantisce dell buone prestazioni e una velocità adeguata anche per gli amanti dei videogame.

Molto buono anche il comparto fotografico, con una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8, macro da 2 e sensore di profondità da 2. Completa il quadro una potente fotocamera anteriore da 13 megapixel. È disponibile in due configurazione: con 6GB di RAM e 128 di memoria o con 3GB di RAM e una capacità di archiviazione interna da 64.

Xiaomi è apprezzata in particolar modo per gli smartphone di ultima generazione, funzionali e a prezzi accessibili. Ma negli ultimi anni i passi avanti sul settore dell'intrattenimento domestico sono stati molto importanti. In particolar modo è nel settore dei televisori che si possono trovare delle "chicche" interessanti. Grazie agli sconti del 15% di eBay.it potrai arredare casa con una nuova smart tv a prezzi molto vantaggiosi. Ecco quali sono i dispositivi di cui il tuo salotto non può fare a meno.

Xiaomi Mi Led Tv 4S 55"

Xiaomi Mi Led Tv 4S è una smart tv dal display molto ampio, 55", grazie a cui è possibile godere di spettacolari immagini in 4K. Il colosso cinese, rispetto al passato, ha ottimizzato l'esperienza di visione dei film, integrato un Dolby surround + DTS e aggiornato il software per garantire visualizzazione più fluida e user experience migliorata.

Xiaomi Mi TV 4S 32"

Xiaomi Mi Tv 4S è la smart tv in cui si fondono tecnologia e intelligenza artificiale. Si tratta di uno schermo da 32", ideale come televisore domestico ma ottimo anche per chi ama giocare ai videogame. Dispone di schermo in HD e fluidità di utilizzo, per un'esperienza dell'utente pratica ed ottimizzata.

