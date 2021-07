Smartphone e smartwatch: la tecnologia di Xiaomi oggi è al miglior prezzo

La tecnologia di Xiaomi è ai prezzi più bassi di sempre. Se devi cambiare smartphone, acquistare un nuovo smartwatch o degli auricolari wireless, questo è proprio il momento più opportuno per farlo, perché puoi fruire della tecnologia del colosso cinese a costi contenuti e con un codice sconto aggiuntivo.

Come? È semplicissimo: eBay.it, marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, permette a tutti gli utenti di sfruttare un coupon che garantische uno sconto dell'8% - e fino a 50 euro di risparmio - per l'acquisto della mgliore tecnologia Xiaomi. Ecco come fare:

Come vi abbiamo già accennato, potete trovare a prezzi scontati il meglio di smartphone e smartwatch Xiaomi, ecco di seguito i "super deal", quelle offerte da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo.

Uno dei best buy di sempre di Xiaomi: Redmi Note 9 è uno smartphone con ampio display full HD e processore performante. Dispone di un ottimo comparto fotografico, con sensore principale da 48 megapixel. L'octa-core di serie permette di giocare, guardare video e navigare in internet alla velocità della luce. Su eBay.it lo trovi scontato del 46%.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Display da 6.5", memoria RAM da 4GB e comparto fotografico di tutto rispetto, con sensore principale della fotocamera posteriore da 48 megapixel. Redmi Note 10 di Xiaomi è uno smartphone di fascia media con prestazioni da top di gamma. Venduto ad un prezzo competitivo, su eBay.it lo trovi in super sconto. Compralo ora al miglior prezzo

Il modello più evoluto rispetto al precedente, Redmi Note 10S di Xiaomi è uno smartphone con ampio display da 6.4" e una memoria RAM da 6GB che associata al processore MediaTek G95 è in grado di garantire delle prestazioni da super top di gamma. Molto ampia la batteria, da 5000mAh: permette di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo intensivo.

Mi Band 6

Mi Band 6 è il nuovissimo smartwatch di Xiaomi, sottile e pratico da indossare, ideale come compagno per la propria attività fisica. Questo orologio intelligente è in grado di monitorare centinaia di diverse tipologie di allenamenti, conteggiare le calorie e anche monitorare la qualità del sonno. Ideale per tutti gli sportivi che amano tenersi in forma e movimento, tenendo sempre sotto controllo i risultati dei propri allenamenti. Comprala ora con uno sconto del 19%

Tutta la tecnologia di Xiaomi, su eBay.it, la puoi trovare a prezzi mai visti. Se poi ci si aggiunge anche un coupon che permette un risparmio ulteriore dell'8%, rinunciare a uno smartphone nuovo sembra proprio impossibile. Tra le varie proposte, potrebbero interessarti anche: