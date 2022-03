Smartwatch e cuffie in super sconto per il tuo allenamento

L'estate è alle porte ed è arrivato il momento giusto per rimettersi in forma. Se siete degli amanti dell'attività fisica all'aperto, quale miglior modo di farlo se non sfruttando le giornate di sole, l'aria primaverile e dei dispositivi tecnologici che vi permettano di tenere monitorate le vostre prestazioni?

Grazie alle promozioni di eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, potrete fruire di sconti su smartwatch per avere sempre sotto controllo il vostro sforzo e i vostri allenamenti. Allo stesso tempo, con auricolari wireless di ultima generazione, potrete allenarvi ascoltando sempre la vostra musica preferita (o quella che vi dà la carica).

Ma c'è di più: oltre a prezzi scontati su smartwatch e cuffie, potrete fruire anche, in aggiunta, di un coupon sconto del 10%. Fino al 31 marzo è possibile approfittare di uno sconto massimo di 100 euro su una spesa minima di 15 euro. Per ottenerlo è sufficiente:

Il coupon del 10% di eBay.it può essere sfruttato 3 volte da ogni utente, con un’ampia possibilità di scelta per rendere il vostro allenamento unico, funzionale e divertente.

Smartwatch e cuffie in sconto

Di seguito vi segnaliamo le migliori offerte su smartwatch e auricolari, che potrete acquistare con tutti i benefici del caso su eBay.it. Allenarsi, spendendo poco e bene, non è mai stato così facile.

Apple Watch 7

Il nuovo Apple Watch Series 7 è un fuoriserie dotato di un display retina always-on riprogettato con molta più area di visualizzazione e bordi più sottili, che lo rendono lo schermo più ampio e avanzato di sempre. Guardando alle specifiche del nuovo Apple Watch, stupisce l'autonomia, "spinta" fino a 18 ore, a cui si aggiunge anche una ricarica più rapida del 33% rispetto al passato.

L'orologio di Cupertino, allo stesso tempo, continua a offrire strumenti indispensabili per salute e benessere, come il cardiofrequenzimetro elettrico e l’app per elettrocardiogramma.

Samsung Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 è lo smartwatch rivoluzionario di Samsung, dotato di sensore BioActive, che vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre potenti sensori di salute (analisi ottica della frequenza cardiaca, analisi elettrica del cuore e dell'impedenza bioelettrica) così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea.

Il nuovo strumento di misurazione della composizione corporea fornisce un approfondimento sulla salute e la forma fisica generale, con misurazione di parametri chiave come la massa muscolare e scheletrica.

Amazfit Gts 2

Amazfit Gts 2 Mini è un leggero smartwatch dalla lunga autonomia, con a bordo un display Oled ed il noto assistente vocale Alexa integrato. Si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva. Uno smartwatch low cost, con cornice in metallo, retro in plastica e cinturino da 20 mm, in silicone. Wearable sottile e leggero, di dimensioni contenute, è disponibile in tre diverse colorazioni: nera, rosa e verde.

Sono molte le funzioni che Gts 2 Mini garantisce ai propri utenti: obiettivo attività, frequenza cardiaca (H24), livello di ossigeno nel sangue, Pai (indice che riassume in un valore numerico il nostro stato fisico), sonno, allenamento (70 attività supportate, senza riconoscimento automatico), cronologia allenamento, rilassamento, analisi stress, tracciamento del ciclo, sveglia, elenco delle cose da fare e impostazioni. Nella sezione "Altro" troviamo, inoltre, meteo, musica, conto alla rovescia, cronometro, orologio universale, telecomando fotocamera smartphone e funzione trova telefono.

Apple AirPods Pro

Le nuove cuffiette bluetooth di Apple AirPods Pro sono il meglio che si possa trovare in circolazione. Hanno gli steli più corti e affusolati rispetto al passato, con dei sensori di pressione integrati per controllarle. Non solo, hanno una batteria che dura fino a 6 ore di ascolto con una ricarica e la custodia può ricaricarle completamente 5 volte.

La novità, però, è sul lato software: sono in grado di effettuare l'equalizzazione adattiva; significa che adattano automaticamente la musica alla forma dell'orecchio di chi le indossa. Inoltre resistono al sudore e all'acqua, quindi possono essere utilizzate tranquillamente durante le sessioni di allenamento.

