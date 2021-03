L'allenamento è tech: gli accessori scontati che non possono mancare per le corse all'aria aperta

La tecnologia è anche in movimento. Con le palestre e i circoli sportivi chiusi e la noia dell'allenamento tra le quattro mura di casa, per molti la corsa all'aria aperta nell'ultimo anno è diventato un vero e proprio must. Si potrebbe proprio dire che siamo diventati un popolo di apprendisti runner. Per correre servono la voglia, la predisposizione, un minimo di base tecnica, ma anche accessori tech adeguati.

Il tech per la corsa in super sconto

Pensate ad uno smartwatch per monitorare il battito cardiaco e i chilometri macinati su strada; pensate ancora agli auricolari per ascoltare la propria musica motivazionale, di quelli per esempio che rimangono ben stabili all'interno del lobo. Su eBay.it è tempo di saldi come tutto l'anno, questa settimana - dal 22 al 28 marzo - con sconti fino al 50% su tutti gli accessori tecnologici per vivere in modo sano e all'aria aperta.

Ma c'è di più, perché su una selezione di prodotti del marketplace per chi vende e chi acquista, inserendo il codice PITMAR21 è possibile fruire di uno sconto aggiuntivo del 5%. Ecco di seguito gli accessori tecnologici per la corsa ad un super prezzo dei quali non potete proprio fare a meno.

Apple Watch Serie 5

Il principe degli smartwatch, l'accessorio ideale per tenere traccia dei chilometri percorsi così come il battito cardiaco e le calorie perse con la propria sessione di attività fisica. Ma non solo, perché con gli ultimi modelli di Apple Watch è possibile anche monitorare la propria pressione sanguigna. E per gli amanti dello stile, si tratta di un orologio che può essere indossato tutto il giorno, versatile, sportivo e allo stesso tempo elegante.

Clicca qui per comprarlo subito su eBay.it

M5 Smart Band

Non sarà un Apple Watch, ma fa la sua porca figura. M5 Smart Band è uno smartwatch pensato eslcusivamente per lo sport e la corsa all'aria aperta. Piccolo e leggero, è come non averlo al polso. Tra le varie funzioni è possibile monitorare la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, la pressione del sangue, i passi, le calorie consumate. E se volete sapere come dormite la notte, potete anche indossarlo per monitorare la qualità del vostro sonno. Cos'altro serve dire, se non che è disponibile ad un prezzo incredibile?

Clicca qui per comprarlo subito in sconto su eBay.it.

Potrebbero interessarti anche:

AirPods Pro

Per correre serve la giusta motivazione e cosa c'è di meglio della propria musica preferita? Gli auricolari AirPods Pro sono comodi e pratici, ma soprattutto leggeri, che non sembrerà nemmeno di indossarli. Oltre alla qualità ed affidabilità, marchio di fabbrica dei prodotti Apple, garantiscono una lunghissima durata e un pratico case che permette di ricaricare gli auricolari senza la necessità di avere a disposizione una presa della corrente. I cuscinetti finali in morbido silicone si adagiano all'interno dell'orecchio, garantendo anche la necessaria stabilità.

Clicca qui per comprarli subito in sconto su eBay.it

Auricolari sport bluetooth con microfono

C'è chi anche quando è impegnato nell'attività fisica non può staccarsi dal lavoro e ha necessità di ricevere chiamate importanti anche mentre è impegnato nella propria sessione di allenamento. Questi auricolari wireless, ad un prezzo davvero irrisorio, permettono di passare con facilità dalle proprie canzoni preferite alle telefonate in entrata. Si collegano facilmente allo smartphone tramite Bluetooth e garantiscono una durata di 4/5 ore con utilizzo continuo e fino a 150 ore in stand by. Leggere e pratiche da indossare, garantiscono una qualità del suono in HD.

Clicca qui per comprarli subito in sconto su eBay.it

GoPro Hero 8

Una action cam per gli sportivi amanti dell'avventura o che desiderano riprendere le proprie performance per migliorarsi. GoPro Hero 8 è la micro-camera per eccellenza, compatta, piccola e super leggera: l'ideale per essere portata con sé ovunque, senza nemmeno accorgersene. Si può indossare con una fascetta in fronte, attorno al busto o per chi fa attività fisica in luoghi "pericolosi" sopra un caschetto protettivo. Le immagini video sono in ultra definizione, l'ideale per gli sportivi creativi, che amano associare l'attività fisica al video making.

Clicca qui per comprarla in sconto su eBay.it.

Potrebbe interessarti anche: