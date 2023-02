È ora di cambiare il vecchio orologio? Ecco gli smartwatch in super sconto per te

È diventato ormai un accessorio indispensabile da tenere al polso, per monitorare l'orario, gli appuntamenti e i messaggi. Ma anche per tenere traccia della propria attività fisica. Stiamo parlando dello smartwatch, orologio intelligente che da qualche anno a questa parte è un must have per giovani e meno giovani, professionisti e amanti dello sport.

Smartwatch in super offerta

In commercio ne esistono di varie tipologie e brand, dagli entry level a quelli più tecnologici e avanzati, con funzioni quali monitoraggio del battito cardiaco e dell'ossigenazione del sangue. Se anche per te è giunto il momento di acquistarne uno nuovo, o semplicemente di comprare il primo in assoluto, eBay.it ti viene in aiuto. Oltre a proporre una vasta selezione di smartwatch in offerta, infatti, lo store che mette in comunicazione chi vende e chi acquista propone un codice sconto che ti permetterà di avere uno sconto aggiuntivo del 10%. Ecco i termini del coupon:

Insomma, se sei seriamente intenzionato ad acquistare uno smartwatch di ultima generazione, ti conviene dare uno sguardo all'ampia selezione offerta da eBay.it. Qui sotto abbiamo raccolto una serie di modelli che potrebbero fare seriamente al caso tuo. Alcuni sono proposti a un prezzo concorrenziale, ad altri può essere applicato il codice sconto del 10%.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5, smartwatch uscito in commercio nel 2019, ma ancora di assoluta affidabilità, introduce inedite funzionalità a partire dall'Always-on Display: la funzione che permette di mantenere la watchface sempre visibile. La luminosità dello schermo diminuisce quando il polso dell’utente è a riposo e aumenta quando lo solleva o tocca il display.

Lo smartwatch di Cupertino dispone di una bussola integrata e l’app Mappe aggiornata, utili per vedere in che direzione stiamo andando. Inoltre è possibile usare l'app bussola per rilevare la direzione, la pendenza, la latitudine, la longitudine e l’altitudine. Lo smartwatch permette anche di effettuare chiamate d'emergenza internazionali, per maggiore sicurezza quando si viaggia.

A ciò si aggiungono le ben note funzionalità di Apple Watch, che fornisce una lunga serie di monitoraggi per attività fisiche di vario tipo, oltre alla misurazione del battito cardiaco e al calcolo delle calorie consumate nell'arco della giornata. Un evergreen che non 'scade' mai.

Blackview R7 Pro

Uno smartwatch entry level performante, proposto ad un prezzo davvero incredibile. Con una spesa di poco superiore ai 40 euro - a cui applicare un ulteriore 10% di sconto - potrai avere al polso un accessorio imprescindibile, con il quale monitorare il tuo stato di salute, i tuoi progressi nell'attività fisica e la corrispondenza digitale. Inoltre, grazie alla funzione Bluetooth, potrai rispondere alle telefonate, ricevendo direttamente in cuffia la chiamata.

Blackview R3 Smartwatch

Orologio fitness dal design semplice e lineare, a un costo di poco inferiore ai 30 euro, - al quale è possibile aggiungere uno sconto aggiunto del 10% - disponibile in diverse colorazioni. Blackview R3 garantisce 12 modalità di allenamento con registrazione gps, notifiche intelligenti per telefonate messaggi, monitoraggio della frequenza cardiaca sulle 24 ore, oltre che sistema di misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue. Tantissime funzioni avanzate, a un prezzo incredibile.

Xiaomi Smartband 7

Xiaomi Smart Band 7 è uno smartwatch dotato di un display ad alta risoluzione Amoled da 1,62”, più ampio del 25% rispetto alla generazione precedente. Fitness tracker con oltre 110 tipologie di sport, che include ora nuove funzioni (carico allenamento, durata del recupero e intensità allenamento) e la misurazione del VO? max.

Xiaomi Smart Band 7 fornisce anche il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno (SpO?) e della frequenza cardiaca. A poco più di 45 euro, lo smartwatch del colosso cinese propone oltre 100 quadranti e numerosi cinturini colorati da abbinare, acquistabili separatamente. È impermeabile fino a 5 ATM e la batteria promette un’autonomia fino a 14 giorni.

