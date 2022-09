Che prezzi: le sneaker più amate in offerta grazie ad un super codice sconto

Le vacanze sono giunte al termine, la campanella ha ripreso a suonare nelle scuole e il lavoro è tornato a pieno ritmo. Quale miglior momento, quindi, per acquistare delle nuove sneaker in offerta per affrontare gli impegni della quotidianità con la giusta comodità? Se stai cercando le scarpe più adatte al tuo piede, ma sei ancora indeciso, eBay.it ti viene in soccorso.

Le sneaker più amate in super offerta

Il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, garantisce un imperdibile coupon sconto che ti permetterà di comprare le tue nuove sneaker con un 15% aggiuntivo di sconto, anche sulle calzature già in promozione. Il risparmio, così, è doppio. Ecco come funziona il codice sconto:

codice sconto SETT22

sconto extra del 15%

massimo due utilizzi per utente

spesa minima di 20 euro

Sul marketplace di eBay.it potrai trovare moltissime sneaker in sconto, e se l'ampissima scelta ti mette in crisi, potrai decidere di optare per l'una o l'altra scarpa in base allo sconto applicato. E perché no, potresti pensare di acquistare più sneaker contemporaneamente, approfittando del doppio utulizzo del codice sconto per rinnovare da capo a piedi la tua scarpiera.

Adidas Stan Smith

La sneaker per antonomasia, tra le più comode e adatte per sposare ogni tipo di look. Le scarpe da ginnastica Stan Smith di Adidas ricalcano la celebre versione lanciata dal tennista nel 1971, rimanendo fedeli nella struttura in pelle e nel design, minimal ma sempre di grande tendenza. Con un prezzo di listino di 100 euro, uno sconto del 25% e un ulteriore codice sconto del 15, le puoi acquistare su eBay a soli 63 euro.

Compra qui le tue Stan Smith

Converse Chuck Taylor All Star

È la sneaker alta più emblematica al mondo, riconosciuta ovunque per la sua silhouette inconfondibile, la patch con la stella centrata sulla caviglia e la sua autenticità culturale. Per generazioni, questi colori classici e una suola in gomma vulcanizzata di qualità hanno definito una vera e propria icona di stile. Nate sul campo da basket, ma adottata da rockettari, rapper, artisti e sognatori, le All Star continuano a celebrare lo stile più personale.

Acquista qui le tue nuove All Star Converse

Nike Air Force 1

Le sneakers da basket Nike Air Force 1, nella classica colorazione in bianco e nero, completano in modo ottimale qualsiasi street look moderno. La suola rialzata profilata garantisce un grip sicuro in qualunque situazione. La solida allacciatura a otto occhielli e multiple perforazioni nella zona anteriore assicurano invece un comfort d'uso elevato. Il logo "Swoosh", tipico di Nike, è posizionato sul lato come applicazione in pelle.

Compra ora le tue Air Force 1

Nike Blazer

Nate come scarpe da basket negli anni '70, si sono trasformate ben presto in un vero e proprio fenomeno di costume. Trendy e sempre alla moda, le Nike Blzer sono realizzate con tomaia in pelle e materiale sintetico, per un comfort e resistenza ancora maggiori. La struttura rinforzata che fonde l'intersuola alla suola, per un look essenziale, richiama proprio il design di un tempo. Suola in gomma piena antitraccia, con lo stesso motivo a spina di pesce degli inizi, perché 'squadra vincente non si cambia'.

Acquista ora le tue nuove Nike Blazer

Altre sneaker in sconto

Non sei soddisfatto delle sneaker che ti abbiamo proposto? Su eBay.it ne puoi trovare molte altre, anche di meno iconiche, ideali per la quotidianità, il lavoro, la scuola e il tempo libero. Tra queste, ti segnaliamo, ad esempio: