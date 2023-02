Sneakers donna 2023: i modelli di tendenza da acquistare in saldo grazie alle offerte di fine stagione

Le sneakers sono oramai uno dei capisaldi delle tendenze moda. Comode, amatissime e sempre più creative, le sneakers sono state le protagoniste anche nelle sfilate Primavera Estate 2023, con modelli multi sfaccettati e da collezione presentati dalle più importanti maison d’alta moda.

E per tutte le fashion addicted che non vogliono (o non possono) spendere un capitale, arrivano i saldi di fine stagione: un’occasione perfetta per regalarsi le sneakers di tendenza che abbiamo visto sulle passerelle con un occhio di riguardo al portafoglio.

Dalle sneakers Liu Jo ai modelli Adidas più amati, abbiamo quindi selezionato 6 modelli delle migliori marche di sneakers donna 2023, da acquistare in saldo solo per poco tempo: approfittane subito!

Sneakers Liu Jo Maxi Wonder

Le scarpe Liu Jo Maxi Wonder sono delle sneakers con tomaia ecosostenibile in poliestere riciclato e una comodissima suola Vibram che offre un equilibrio ottimale, confort e leggerezza. I colori pastello uniti al modello in stile running rendono queste scarpe Liu Jo una fusione perfetta tra tendenza e look casual. I dettagli in più: zeppa di 5.0cm, rifiniture in rilievo e particolare gommato sul tallone.

Scoprile in offerta su eBay a 64,99€ con uno sconto del 65%

Sneakers bianche Liu Jo

Perfetta combinazione di stile casual e sportivo, queste sneakers Liu Jo sono delle scarpe dall'allure sporty, realizzate in tessuto e pelle, comode e al tempo stesso molto stilose.

Traspiranti e leggere, hanno l’interno foderato con materiale tessile morbido e resistente all'usura e sono arricchite con dettagli glitter e animalier che le rendono femminili e alla moda: il tocco sporty glam che cercavi per impreziosire i tuoi outfit!

Scoprile in offerta su eBay a 59,90€ con uno sconto del 68%

Adidas Stan Smith

Le passerelle della moda Primavera Estate 2023 hanno confermato gli Anni 80 come il decennio più hot nella moda, e le sneakers di ispirazione eighties non sono da meno. Sneakers iconiche dalle linee retrò come le Stan Smith e La Samba, le sneakers Adidas amate da star come Kendall Jenner e Hailey Bieber, sono quindi un must have anche per la moda 2023! Perché non approfittare dei saldi per procurarsene un paio?

Clicca qui per scoprire le Adidas Originals Samba total black

Clicca qui per scoprire le Adidas Stan Smith in saldo su eBay con uno sconto del 40%

Sneakers Chunky Armani

Sempreverdi protagoniste del guardaroba, le chunky sneaker tornano ad arricchire ogni tipo di look: un must have per chi non rinuncia alla comodità ma è sempre un passo avanti sul fronte dello stile!

Scoprile in offerta su eBay a 80€ con uno sconto del 50%

Sneakers Liu Jo

Queste stilosissime scarpe Liu Jo sono delle sneakers donna con zeppa bellissime, femminili ed estremamente pratiche.

Dotate di plateau che fornisce stabilità e comfort a prescindere dall'altezza delle zeppe, queste sneakers super glam sono realizzate in pelle fiore, che le rende eleganti ma anche comode e impermeabili, e morbida pelliccia: la fusione perfetta tra confort e stile!

Scoprile in offerta su eBay a 54,99€ con uno sconto del 65%

Sneakers Adidas Basket Profi

Abbinate a cappotti di pelle oversize e abiti baby doll sulla passerella di Coah, le sneakers alte anni ’80 sono state una delle tendenze sneakers più amate nelle sfilate Primavera Estate 2023.

La sneaker alta Adidas Originals Basket Profi è un punto di riferimento per la sua leggerezza da quando è stata lanciata nel 1969. Questa riedizione fedele all'originale è destinata a diventare una nuova icona di stile, capace di renderle le sneakers donna colorate must have della stagione!

Scoprile in offerta su eBay a 62,93€ con uno sconto del 30%