Le sneakers di tendenza e a prezzi scontatissimi da indossare questa primavera

Sono le scarpe più versatili, pratiche, comode, ma che soprattutto stanno bene con tutto e anche questa primavera, le sneakers non possono rimanere lontano dal nostro guardaroba. Adatte a tutti gli stili, sono l’accessorio passe-partout per lui e per lei, adatte a una giornata al parco o a una serata importante.

Rinnovare il nostro guardaroba e farci trovare pronti alla nuova stagione è semplice con eBay.it e con gli sconti fino al 40% sui migliori brand. Dobbiamo soltanto scegliere il modello che fa per noi per uno stile sporty-chic o casual e acquistarlo sul marketplace in cui si vende e si compra a prezzi scontatissimi.

Le sneakers che non passano mai di moda

Diventate un capo d’abbigliamento immancabile, ci sono delle sneakers che ormai hanno fatto la storia tanto da diventare dei veri e propri modelli iconici da comprare e ricomprare. Dalle Stan Smith da abbinare ad un vestitino, alle Converse Chuck Taylor per uno stile più sportivo, alle Vans Old Skool adatte con un jeans, non c’è che l’imbarazzo della scelta:

Sneakers multicolor in perfetto stile primaverile

Bicolor, multicolor o color block, con la primavera via libera al colore e anche le sneakers non possono sottrarsi. Queste scarpe riusciranno a vivacizzare ogni scelta e a dare un tocco di brio al nostro outfit. Tra giochi di contrasto ed effetto sfumato, avremo un look super cool indossando semplicemente:

Per avere qualche centimetro in più in altezza: sneakers platform

Il connubio perfetto tra stile e comodità è rappresentato dalle sneakers platform che oltre a regalare qualche centimetro in più rendono l’outfit unico e grintoso. Diventate il modello più utilizzato dai Punk negli anni ’70 e dagli artisti negli ’80, queste scarpe utilizzate prettamente dagli uomini, hanno conquistato anche il guardaroba delle ragazze dagli anni ’90 in poi. Su eBay.it possiamo trovare modelli super cool come:

Perfette con tutto: sneakers bianche

Anche nella primavera-estate 2022 le sneakers bianche sono tra i modelli più apprezzati perché capaci di rendere meno formale un outfit elegante e di adattarsi ad ogni stile. Dalle scarpe total white a quelle con inserti o loghi metallici, ogni modello fa tendenza, non dobbiamo fare altro che acquistare quello che preferiamo tra:

Sneakers alte: adatte con ogni outfit

Le sneakers alte possono essere facilmente abbinate a qualsiasi capo del guardaroba, ma soprattutto sono super pratiche se siamo appassionati di sport o di passeggiate perché proteggono la caviglia da eventuali lesioni. Tra i modelli più amati ci sono: